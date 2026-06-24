باشگاه خبرنگاران جوان - سازمانهای امنیتی آمریکا از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۳۰۰ پهپاد را در نزدیکی ورزشگاهها و محلهای برگزاری مسابقات توقیف کردهاند.
اداره امنیت حملونقل آمریکا اعلام کرد که از زمان شروع مسابقات در ۱۱ ژوئن، پرواز هرگونه هواگرد از جمله پهپادها در شعاع سه مایل دریایی (حدود ۵.۵ کیلومتر) و تا ارتفاع ۳ هزار فوتی اطراف ورزشگاهها در روزهای مسابقه ممنوع بوده است؛ مگر با مجوز ویژه کنترل ترافیک هوایی.
دفتر افبیآی در میامی نیز اعلام کرد که برای ۴۹ اپراتور پهپاد به دلیل پرواز غیرمجاز جریمه صادر شده و ۵۴ پهپاد در ایالت فلوریدا ضبط شدهاند.
اداره هوانوردی فدرال آمریکاپرواز پهپادها را نهتنها بر فراز ورزشگاهها، بلکه در اطراف محلهای تجمع هواداران نیز ممنوع کرده است. در این مناطق، پرواز پهپادها در شعاع یک مایل دریایی و تا ارتفاع هزار فوتی مجاز نیست.
مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند که متخلفان ممکن است با جریمهای تا سقف ۱۰۰ هزار دلار، ضبط پهپاد و حتی پیگرد کیفری روبهرو شوند. همچنین تیمهای ویژه افبیآی در اطراف ورزشگاههای جام جهانی مستقر شدهاند تا پهپادهای غیرمجاز را شناسایی و از کار بیندازند.
این اقدامات در حالی انجام میشود که آمریکا در سالهای اخیر با نگرانیهای امنیتی فزاینده درباره تهدید پهپادها روبهرو بوده و سامانههای جدید مقابله با پهپاد را در نقاط حساس از جمله مرز آمریکا و مکزیک مستقر کرده است.
منبع: فارس