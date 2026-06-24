باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه نجارزادگان، عضو هیئت علمی دانشکده معارف دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که اگر حضرت زینب (س) نقش روشنگرانه خود را پس از عاشورا ایفا نمی‌کردند، چه بخشی از پیام عاشورا از دست می‌رفت؟ و امروز جهاد تبیین چه شباهتی با رسالت زینبی دارد؟ گفت: حضرت زینب (س) در خطبه‌های خود بسیار به قرآن استناد می‌کردند. لازمه جهاد تبیین این است که منبع ما صحیح باشد، که بهترین منبع قرآن کریم است.

نجارزادگان به آیاتی که حضرت زینب (س) به طور مکرر استناد می‌کردند، اشاره کرد و افزود: مثلاً به عذاب قوم ارم یا به آیه وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا اشاره می‌کردند. یعنی هرگز گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شدند مرده‌اند، بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. آیه دیگر مورد استناد حضرت این است: وَلَا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ خَیْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ لِیَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ. یعنی و کسانی که کافر شدند، گمان نکنند مهلتی که به آنان می‌دهیم به سودشان خواهد بود، جز این نیست که مهلتشان می‌دهیم تا بر گناه خود بیفزایند و برای آنان عذابی خوار‌کننده است.

عضو هیئت علمی دانشکده معارف دانشگاه تهران ادامه داد: حضرت به این دلیل این آیه را در مقابل یزید خواندند، چون یزید تلاش می‌کرد فضا را به گونه‌ای جلوه دهد، که اکنون که امام حسین (ع) و یارانشان شهید شدند و زنان به اسارت گرفته شدند، حقانیت با اوست. اما حضرت به این آیه استناد کردند؛ چون این آیه نشان می‌دهد اگر در این دنیا افرادی که کافر هستند، قدرت دارند و گاهاً به طور موقت پیروز می‌شوند، نه‌تنها عجیب نیست، بلکه جزئی از سنت خداست؛ جزئی از قانونی است که خدا در این جهان قرار داده است. این موضوع در دنیای امروز نیز صدق می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر ما می‌خواهیم جهاد تبیین انجام دهیم، باید بدانیم در دنیای معاصر کافران در قدرت قرار می‌گیرند و مسلمانان، شیعیان و پیروان حق در اقلیت هستند. اما پیروزی نهایی از آنِ مومنان است. البته حضرت به آیاتی استناد می‌کنند تا شیعیان باقی مانده دلشان قوت بگیرند و بدانند پیروزی نهایی یعنی ظهور در راه است.