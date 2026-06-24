باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سلیمانی مسئول توسعه خدمات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: داده‌کاوی فضایی به معنای استخراج اطلاعات و دانش از داده‌های خام تولیدشده در صنعت فضایی است. برای مثال، تصاویر ماهواره‌ای در حالت اولیه خود داده‌هایی ارزشمند محسوب می‌شوند، اما زمانی که با بهره‌گیری از ابزار‌های هوش مصنوعی پردازش و تحلیل شوند، به محصولاتی کاربردی و قابل عرضه در بازار تبدیل خواهند شد.

وی افزود: در بسیاری از موارد، پردازش هوشمند داده‌های فضایی می‌تواند ارزش این داده‌ها را چندین برابر افزایش دهد. در برخی کاربردها، ارزش افزوده حاصل از تبدیل داده خام به محصولات و خدمات مبتنی بر تحلیل‌های هوشمند، به چند صد درصد می‌رسد و همین موضوع ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجهی را در حوزه فضایی ایجاد کرده است.

مسئول توسعه خدمات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه بخش مهمی از این فعالیت‌ها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و توانمند فعال در حوزه سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام می‌شود، گفت: این شرکت‌ها نقش مهمی در تبدیل داده‌های خام فضایی به محصولات تجاری و خدمات مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور ایفا می‌کنند.

سلیمانی با تأکید بر اهمیت داده‌های فضایی در نظام حکمرانی داده کشور‌ها تصریح کرد: امروز داده‌های فضایی در بسیاری از کشور‌ها به عنوان یکی از پایه‌های اصلی حکمرانی داده شناخته می‌شوند و در ایران نیز این داده‌ها از جایگاهی راهبردی برخوردار هستند. به همین دلیل توسعه زیرساخت‌های پردازش و تحلیل هوشمند این داده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار مکمل و توانمندساز، امکان استخراج اطلاعات ارزشمند از داده‌های فضایی را فراهم می‌کند و زمینه را برای تولید محصولات جدید، توسعه بازار خدمات فضایی و پاسخگویی به نیاز‌های روزافزون کاربران مهیا می‌سازد.

مسئول توسعه خدمات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران خاطرنشان کرد: بازار جهانی محصولات مبتنی بر تحلیل داده‌های فضایی و هوش مصنوعی با سرعت در حال رشد است و افزایش تقاضا برای این خدمات، فرصت مناسبی برای توسعه اقتصاد فضایی کشور فراهم کرده است.

به گفته سلیمانی، توسعه کاربرد‌های هوش مصنوعی در صنعت فضایی می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شود و سهم خدمات فضایی را در زنجیره ارزش اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال کشور افزایش دهد.