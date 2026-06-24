رئیس جمهور آمریکا از کاهش نیافتن قیمت بنزین ناراضی است و دستور بررسی صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از اینکه قیمت بنزین در این کشور به طور قابل توجهی کاهش نمییابد ابراز نارضایتی کرد و به وزارت دادگستری دستور داد تا تحقیقاتی را آغاز کند.
او در وبسایت Truth Social نوشت: «شرکتهای بزرگ نفتی قیمت خود را در پمپ بنزین متناسب با قیمتهای بسیار پایینتری که برای نفت میپردازند، کاهش نمیدهند. این قیمتها در حال کاهش هستند! به عبارت دیگر، مشتریان "سربهسر" میشوند. من به وزارت دادگستری دستور دادهام که فوراً بررسی این موضوع را آغاز کند. قیمت بنزین بهتر است خیلی سریعتر از آنچه من میبینم شروع به کاهش کند.»
پیش از این، ترامپ مدعی شده بود که حدود ۱۹ میلیون بشکه نفت در ۲۲ ژوئن از تنگه هرمز عبور کرده است. او خاطرنشان کرد که قیمت نفت در حال کاهش است.
میانگین قیمت بنزین در ایالات متحده قبل از شروع جنگ علیه ایران ۲.۹۸ دلار در هر گالن (۳.۷۹ لیتر) بود و تا ۲۲ ژوئن به حدود ۳.۹۰ دلار افزایش یافت.
پاتریک دی هان، تحلیلگر نفت در GasBuddy، وبسایتی که قیمت سوخت را دنبال میکند، به CBS News گفت که قیمتها حداقل تا اواسط یا اواخر سال آینده به سطح قبلی خود باز نخواهند گشت و بیشتر نفتی که پس از بازگشایی تنگه از آن عبور میکند، برای تأمین تقاضا به جای پر کردن ذخایر استفاده خواهد شد.
در همین حال، ریچارد جوسویک، کارشناس S&P Global Energy، معتقد است که هرگونه کاهش شدید قیمت نفت پس از توافق آمریکا و ایران، بلافاصله بر قیمت بنزین تأثیر نخواهد گذاشت، زیرا بازسازی ذخایر زمان خواهد برد.
منبع: تاس