رئیس جمهور آمریکا از کاهش نیافتن قیمت بنزین ناراضی است و دستور بررسی صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از اینکه قیمت بنزین در این کشور به طور قابل توجهی کاهش نمی‌یابد ابراز نارضایتی کرد و به وزارت دادگستری دستور داد تا تحقیقاتی را آغاز کند.

او در وب‌سایت Truth Social نوشت: «شرکت‌های بزرگ نفتی قیمت خود را در پمپ بنزین متناسب با قیمت‌های بسیار پایین‌تری که برای نفت می‌پردازند، کاهش نمی‌دهند. این قیمت‌ها در حال کاهش هستند! به عبارت دیگر، مشتریان "سربه‌سر" می‌شوند. من به وزارت دادگستری دستور داده‌ام که فوراً بررسی این موضوع را آغاز کند. قیمت بنزین بهتر است خیلی سریع‌تر از آنچه من می‌بینم شروع به کاهش کند.»

پیش از این، ترامپ مدعی شده بود که حدود ۱۹ میلیون بشکه نفت در ۲۲ ژوئن از تنگه هرمز عبور کرده است. او خاطرنشان کرد که قیمت نفت در حال کاهش است.

میانگین قیمت بنزین در ایالات متحده قبل از شروع جنگ علیه ایران ۲.۹۸ دلار در هر گالن (۳.۷۹ لیتر) بود و تا ۲۲ ژوئن به حدود ۳.۹۰ دلار افزایش یافت.

پاتریک دی هان، تحلیلگر نفت در GasBuddy، وب‌سایتی که قیمت سوخت را دنبال می‌کند، به CBS News گفت که قیمت‌ها حداقل تا اواسط یا اواخر سال آینده به سطح قبلی خود باز نخواهند گشت و بیشتر نفتی که پس از بازگشایی تنگه از آن عبور می‌کند، برای تأمین تقاضا به جای پر کردن ذخایر استفاده خواهد شد.

 در همین حال، ریچارد جوسویک، کارشناس S&P Global Energy، معتقد است که هرگونه کاهش شدید قیمت نفت پس از توافق آمریکا و ایران، بلافاصله بر قیمت بنزین تأثیر نخواهد گذاشت، زیرا بازسازی ذخایر زمان خواهد برد.

منبع: تاس

برچسب ها: قیمت بنزین ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
موجودی نفت خام آمریکا ۶.۱ میلیون بشکه کاهش یافته است
کاهش قیمت نفت در سایه امید به ازسرگیری عبور از تنگه هرمز
ادعای ترامپ درباره موافقت ایران با بازرسی‌های هسته‌ای
عراق بدنبال ساخت نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
ترامپ: رای سنا، به ایران کمک می‌کند
عربستان احتمالا میزبان مذاکرات ایران و کشور‌های عربی خواهد بود
وقتی صدف‌ها و جلبک‌ها سد راه ازسرگیری جریان انرژی شدند
ناوشکن هسته‌ای کره شمالی وارد خدمت شد
موج گرمای بی‌سابقه انگلیس را فلج کرد؛ تعطیلی مدارس و اختلال گسترده در حمل‌ونقل
مسکو: تشدید تنش با روسیه تبعات سنگینی برای غرب خواهد داشت
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
هزینه جنگ‌های اسرائیل از ۲۲۸ میلیارد دلار فراتر رفت
آخرین اخبار
موجودی نفت خام آمریکا ۶.۱ میلیون بشکه کاهش یافته است
آمریکا پس از ماه‌ها سفارت خود را در کویت بازگشایی کرد
ادامه روند کاهشی بهای نفت خام
ترامپ با تولیدکنندگان تجهیزات نظامی دیدار می‌کند
گفت‌وگوی نخست وزیر قطر با همتای پاکستانی درباره وضعیت توافق ایران و آمریکا
ادعای سنتکام درباره کشتن سرکرده داعش در حمله هوایی به سوریه
اتحادیه اروپا در حال بررسی آموزش ارتش و پلیس لبنان
موج گرمای بی‌سابقه انگلیس را فلج کرد؛ تعطیلی مدارس و اختلال گسترده در حمل‌ونقل
ترامپ خواستار تحقیق درباره گران‌فروشی بنزین در آمریکا شد
پسکوف: سلاح هسته‌ای تنها مانع وقوع جنگ جهانی است
قیمت نفت در حال کاهش است
وقتی صدف‌ها و جلبک‌ها سد راه ازسرگیری جریان انرژی شدند
عربستان احتمالا میزبان مذاکرات ایران و کشور‌های عربی خواهد بود
ترامپ از کاهش نیافتن قیمت بنزین ناراضی است
پنتاگون مدعی شد نخستین آزمایش گنبد طلایی موفق بود
هزینه جنگ‌های اسرائیل از ۲۲۸ میلیارد دلار فراتر رفت
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
ناوشکن هسته‌ای کره شمالی وارد خدمت شد
ترامپ: رای سنا، به ایران کمک می‌کند
مسکو: تشدید تنش با روسیه تبعات سنگینی برای غرب خواهد داشت
سنای آمریکا به توقف جنگ علیه ایران رأی داد
هشدار سازمان ملل درباره کمبود مایحتاج ۱.۷ میلیون فلسطینی در غزه
مکرون: فرانسه آماده حمایت از آتش‌بس در لبنان است
روبیو: آمریکا مستقیماً با لبنان تعامل خواهد کرد
دانمارک سربازان وظیفه را در گرینلند مستقر می‌کند
دبیرکل حزب الله: اشغالگران باید طبق یک جدول زمانی از لبنان خارج شوند