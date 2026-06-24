عاشقان و دلدادگان اباعبدالله الحسین (ع) در سراسر آذربایجان شرقی در تاسوعای حسینی غرق در عزا و ماتم هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیفتگان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) دیشب و امروز با برگزاری آیینهای عزاداری بر مظلومیت سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش به ویژه حضرت ابالفضل العباس (علیه السلام) اشک ماتم ریخته و به سوگ نشستهاند.
مردم سیاه پوش شهرها و روستاهای این استان در قالب هیئتها و دستههای عزاداری به یاد علمدار کربلا بر سر و سینه میزنند و بر الگو گرفتن از وفاداری و ولایتمداری عباس بن علی (علیه السلام) در برابر خدعه اماننامههای دشمن تاکید میکنند.
آیینهای عزاداری روز تاسوعا در مناطق مختلف استان در مساجد، تکایا، میدانها و خیابانها با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است و عزاداران ارادت خود را به سقای عطشان کربلا و بزرگ معلم آزادگی وشجاعت امام حسین بن علی (علیه السلام) بار دیگر متجلی میسازند و شعار عزت آفرین «هیهات مِنّالذله» سر میدهند.
منبع: واحد خبر