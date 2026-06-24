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چرا تنگه هرمز به این زودی‌ها باز نمی‌شود؟ + فیلم

الجزیره در گزارشی به وضعیت تنگه هرمز پرداخت که با جنگی که آمریکا به راه انداخت تا مدت‌ها تعداد کشتی های عبوری از آن به سابق نخواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمله تجاوزکارانه آمریکا به ایران، تنها عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را مختل نکرد، بلکه اعتماد شرکت‌های کشتیرانی و بیمه را نیز هدف قرار داد. در اوج بحران، عبور محموله‌های نفت، گاز طبیعی مایع و گاز مایع به‌ترتیب حدود ۸۷، ۹۶ و ۸۸ درصد کاهش یافت و صفی طولانی از شناور‌ها در انتظار عبور شکل گرفت.

هرچند توافق سیاسی می‌تواند مانع رسمی را از میان بردارد، اما تهدید‌های جنگ و هزینه‌های بالای بیمه همچنان پابرجاست. برآورد‌ها نشان می‌دهد بازگشت تنگه هرمز به ظرفیت عادی ممکن است از چند ماه تا نزدیک یک سال زمان نیاز داشته باشد؛ واقعیتی که بار دیگر نشان می‌دهد جبران خسارت‌های جنگ بسیار دشوارتر از آغاز آن است.

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