تالاب قره‌قشلاق شهرستان چهاربرج پس از دوره‌ای از خشکی و تهدید زیست‌محیطی، با پیگیری‌های مستمر استاندار آذربایجان‌غربی و همراهی دستگاه‌های اجرایی، جانی دوباره گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ فخرالدین صمدی فرماندار شهرستان چهاربرج در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: تالاب قره‌قشلاق این شهرستان که در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش بارندگی‌ها و اختلال در مسیرهای تأمین آب با چالش‌های جدی مواجه بوده، در پی بارش‌های اخیر و اجرای اقدامات هدفمند، بار دیگر احیا شده و حیات به این زیست‌بوم ارزشمند بازگشته است.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر استاندار آذربایجان‌غربی در تسریع روند احیای تالاب‌ها و تأکید ویژه بر لایروبی رودخانه‌ها و بازگشایی مسیرهای منتهی به این تالاب، حالا زمینه هدایت مناسب روان‌آب‌ها و تغذیه دوباره این پهنه آبی فراهم شده است.

به گفته صمدی، احیای تالاب قره‌قشلاق علاوه بر بازگشت حیات به این اکوسیستم، نقش مهمی در بهبود شرایط زیست‌محیطی منطقه، تقویت تنوع زیستی و حمایت از معیشت جوامع محلی ایفا می‌کند و می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق از مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در سطح استان مطرح شود.

فرماندار شهرستان چهاربرج همچنین تصریح کرد: در این اقدامات با دستور استاندار آذربایجان غربی بیش از ۱۰۰ کیلومتر از انهار منتهی به تالاب قره‌قشلاق و رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه لایروبی شده که هم اکنون شاهد احیای بیش از ۷۰ درصد تالاب قره‌قشلاق هستیم.

عبدالله خاجوی رئیس محیط زیست چهاربرج هم اظهار کرد: تالاب قره‌قشلاق مابین استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی واقع شده‌است که حدود ۲۲ هکتار می باشد.

وی افزود: حفاظت از این منطقه بصورت مشترک مابین شهرستان بناب و چهاربرج می باشد.

به گفته رئیس محیط زیست شهرستان چهاربرج در تالاب قره‌قشلاق ده ها گونه پرنده محلی و مهاجر زیست می کنند که احیای این تالاب باعث احیای زیست بوم منطقه شده است.

منبع؛ استانداری

برچسب ها: احیای تالاب ، استانداری
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