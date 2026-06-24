رئیس بهزیستی شهرستان سردشت از پرداخت بیش از ۷ میلیارد تومان کمک هزینه برای خانواده‌های تحت پوشش این سازمان که در جنگ تحمیلی سوم دچار خسارت شده بودند؛ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ لیلا قربانی پور رئیس بهزیستی شهرستان سردشت در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در جنگ رمضان خانه های مسکونی ۹۰ خانواده تحت حمایت این سازمان دچار خسارت شده بود که در راستای حمایت از خانواده‌های تحت پوشش و جبران بخشی از خسارات وارده ناشی از جنگ، مبلغ ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کمک هزینه پرداخت شد.

وی گفت: اکثر خسارتها مربوط به ترک دیوارها، شکسته شدن در و پنجره، آسیب سقف خانه بود.

قربان پور تصریح کرد: از مبلغ کمک هزینه پرداخت شده، برای ۲۰ خانواده به هرکدام ۳۰۰ میلیون تومان و برای ۷۰ خانواده به هرکدام ۲۰ میلیون تومان کمک هزینه بلاعوض پرداخت شده است.

رئیس بهزیستی شهرستان سردشت همچنین اظهار کرد: یک خانواده تحت پوشش که خود مستاجر بود و در جنگ رمضان هم کل خانه دچار خسارت کامل شده بود با هماهنگی فرمانداری شهرستان و بهزیستی استان در منزل دیگری ساکن و از باب لوازم خانگی حمایت شد که از طرف بهزیستی هم یک دستگاه لباسشویی، اجاق گاز و جاروبرقی به این خانواده اهدا شد.

وی افزود: این اقدام با هدف تأمین نیازهای ضروری خانواده آسیب‌دیده و ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی مددجویان صورت گرفت. 

قربان پور در خاتمه خاطرنشان شد: اداره بهزیستی شهرستان سردشت همواره تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی و مشارکت‌های مردمی، در کنار خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده باشد و بخشی از مشکلات آنان را مرتفع سازد.

شایان ذکر است حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تأمین نیازهای اساسی آنان از اولویت‌های مهم اداره بهزیستی بوده و این خدمات در چارچوب برنامه‌های حمایتی و توانمندسازی مددجویان ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: اهدای لوازم خانگی ، مددجوی بهزیستی
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