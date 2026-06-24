کارشناس ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته گفت: چند محصول و فناوری راهبردی جدید از جمله قطعات پیشرفته ریخته‌گری، آلیاژ‌های پزشکی و فناوری استحصال آلومینیوم از ضایعات کم‌عیار، امسال با حمایت ستاد توسعه خواهند یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سائسی، کارشناس ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته، در گفت‌و‌گو با  باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به توانمندی‌های کشور در حوزه مواد پیشرفته اظهار کرد: ایران در برخی حوزه‌ها از جمله تعدادی از گرید‌های سوپرآلیاژها، مواد نسوز و سرامیک‌های پیشرفته به سطحی از دانش فنی رسیده که امکان رقابت با محصولات خارجی را فراهم کرده است.

وی افزود: اگرچه از نظر دانش فنی فاصله قابل توجهی با کشور‌های پیشرفته نداریم، اما محدودیت در دسترسی به تجهیزات صنعتی پیشرفته و مواد اولیه باکیفیت، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه تولیدات رقابت‌پذیر در کشور به شمار می‌رود.

سائسی با اشاره به تفاوت زیرساخت‌های تحقیقاتی و صنعتی ایران با کشور‌های توسعه‌یافته گفت: در بسیاری از موارد، تجهیزات مورد استفاده در مراکز صنعتی خارجی چند صد برابر ظرفیت تجهیزات موجود در کشور هستند و همین موضوع بر سرعت توسعه فناوری و تجاری‌سازی محصولات اثرگذار است.

وی از حمایت ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته از چند طرح راهبردی جدید خبر داد و گفت: یکی از این طرح‌ها مربوط به تولید قطعات صنعتی با استفاده از روش‌های نوین ریخته‌گری است که قابلیت کاربرد در صنایع خودروسازی، نیروگاهی و نفت و گاز را دارد.

کارشناس ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته ادامه داد: توسعه گرید‌های جدید سوپرآلیاژ‌ها و همچنین آلیاژ‌های ویژه مورد استفاده در تجهیزات پزشکی و ایمپلنت‌ها از دیگر برنامه‌های مورد حمایت ستاد در سال جاری است.

به گفته وی، افزایش تنوع آلیاژی، ارتقای کیفیت محصولات و توسعه ظرفیت تولید از اهداف اصلی این برنامه‌ها به شمار می‌رود.

سائسی همچنین از حمایت ستاد از یک فناوری نوین بازیافت آلومینیوم خبر داد و اظهار کرد: در این طرح، امکان استحصال آلومینیوم با خلوص بالا از ضایعات بسیار کم‌عیار فراهم شده است؛ ضایعاتی که تاکنون بازیافت آنها از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نبود.

وی تأکید کرد: توسعه این فناوری می‌تواند نیاز صنایع مختلف به ویژه خودروسازی به آلیاژ‌های آلومینیومی را با هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر تأمین کند.

برچسب ها: فناوری جدید ، آلیاژ
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