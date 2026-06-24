باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - لطفی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت امنیت سایبری در شبکه‌های ارتباطی کشور اظهار کرد: در مجموعه مخابرات ایران، حوزه‌ای تخصصی در سطح معاونت به موضوعات امنیت شبکه و تهدیدات سایبری اختصاص یافته و این حوزه به‌صورت مستمر وضعیت شبکه را رصد و پایش می‌کند.

وی افزود: زیرساخت‌های ارتباطی کشور همواره در معرض انواع تهدیدات و مخاطرات سایبری قرار دارند و این موضوع محدود به مقاطع خاص نیست؛ از این رو نظارت دائمی و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای حفظ پایداری خدمات ارتباطی در دستور کار شرکت مخابرات قرار دارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه اقدامات متعددی برای کاهش اختلالات احتمالی و ارتقای امنیت شبکه انجام شده است، تصریح کرد: به دلیل نقش زیرساختی مخابرات و ارتباط آن با بخش‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی کشور، حفاظت از امنیت شبکه از اولویت‌های اصلی این مجموعه محسوب می‌شود.

لطفی درباره آمار حملات سایبری و میزان موفقیت در مقابله با آنها در جریان جنگ ۱۲ روزه و عملیات «وعده صادق» گفت: ارائه جزئیات آماری و اطلاعات مرتبط با این موضوع در حیطه مسئولیت بخش‌های تخصصی ذی‌ربط قرار دارد و لازم است از مراجع مربوطه پیگیری شود.

وی در عین حال تأکید کرد: حملات و تهدیدات سایبری وجود داشته است، اما مجموعه مخابرات اقدامات مناسبی را برای مدیریت شرایط و حفظ پایداری شبکه انجام داده و در این زمینه توجه ویژه‌ای به امنیت زیرساخت‌های ارتباطی کشور شده است.