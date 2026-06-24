باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا طرحی برای یک مأموریت سهساله نظامی و غیرنظامی با هدف مشاوره و آموزش نیروهای لبنانی تدوین کرده است.
بر اساس سندی از «سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا» در میان کشورهای عضو اتحادیه توزیع شده و رویترز به آن دسترسی داشته، هدف این مأموریت آن است که نیروهای مسلح و پلیس لبنان را تقویت کند
در این سند آمده است: «برای تحقق این هدف، مأموریت مذکور بر تقویت یگانهای مرزبانی زمینی، نیروهای واکنش متحرک و واحدهای ژاندارمری منطقهای، ارتقای توانمندیهای اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی و همچنین تقویت ظرفیتهای امنیت دریایی، از جمله حکمرانی امنیت مرزها و بنادر، تمرکز خواهد کرد».
اجرای چنین مأموریتی مستلزم موافقت هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد بود.
منبع: الجزیره