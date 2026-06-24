فرماندار قصرشیرین از تردد ۱۵ هزار و ۳۳۷ مسافر از مرز خسروی از ابتدای ماه محرم تاکنون خبر داد.

وی با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان مستقر در مرز خسروی اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و مسافران بسیج شده و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مختلف انجام گرفته است.

فرماندار قصرشیرین ادامه داد: نیروهای مرزبانی، گمرک، هلال احمر، اورژانس، راهداری و سایر دستگاه‌های مسئول به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند تا تردد زائران در شرایطی ایمن و روان انجام شود.

مرز خسروی در تاسوعا و عاشورا فعال است

شفیعی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تسهیل تردد زائران در ایام محرم و صفر گفت: تمامی بخش‌های مستقر در مرز خسروی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی نیز آماده ارائه خدمات هستند و زائران می‌توانند بدون محدودیت از این مرز تردد کنند.

وی افزود: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، خدمات مورد نیاز زائران و مسافران در این ایام به‌صورت مستمر ارائه خواهد شد تا روند تردد با سهولت بیشتری انجام شود.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی گفت: با توجه به روند افزایشی ترددها، پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده شاهد افزایش بیشتری در حجم سفرهای زیارتی باشیم و از همین رو برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت تردد و ارتقای سطح خدمات انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: مرز خسروی به عنوان قدیمی‌ترین و نزدیک‌ترین مرز زمینی ایران به عتبات عالیات، آمادگی کامل برای پذیرش و عبور زائران را دارد و تلاش می‌شود خدمات در بالاترین سطح ممکن به زائران ارائه شود.

شفیعی در پایان از همکاری دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدماتی مستقر در مرز خسروی قدردانی کرد و گفت: خدمت‌رسانی مطلوب به زائران و تسهیل سفر آنان از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه مدیریتی شهرستان است.

داریوش صادقی مدیر گمرک مرز خسروی نیز در ادامه به خبرنگار فارس، گفت: تمامی بخش‌های عملیاتی این مرز بین‌المللی در روزهای تاسوعا و عاشورا، مصادف با سوم و چهارم تیرماه، به‌صورت کامل فعال خواهند بود.

وی افزود: خدمات مسافری و تجاری در مرز خسروی بدون وقفه انجام می‌شود و مراجعان می‌توانند همانند روزهای عادی از خدمات این گذرگاه بین‌المللی بهره‌مند شوند.