فرماندار قصرشیرین از تردد ۱۵ هزار و ۳۳۷ مسافر از مرز خسروی از ابتدای ماه محرم تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمد شفیعی، فرماندار قصرشیرین از افزایش چشمگیر تردد مسافران و زائران از مرز خسروی در ایام ماه محرم خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۱۵ هزار و ۳۳۷ نفر از این گذرگاه رسمی بین‌المللی تردد کرده‌اند.

وی افزود: در مدت مشابه سال گذشته، تعداد تردد ثبت‌شده از مرز خسروی ۶ هزار و ۳۱۶ نفر بوده که مقایسه آمارها نشان‌دهنده افزایش قابل توجه حجم ترددها در سال جاری است.

افزایش ۹ هزار نفری تردد زائران و مسافران

فرماندار قصرشیرین با اشاره به آمارهای ثبت‌شده، گفت: ترددهای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ هزار و ۲۱ نفر افزایش داشته که بیانگر رشد حدود ۱۴۳ درصدی است.
 
شفیعی این افزایش را ناشی از استقبال بیشتر زائران عتبات عالیات و فراهم بودن زیرساخت‌های مناسب در مرز خسروی دانست و افزود: این مرز به دلیل برخورداری از امکانات مناسب، امنیت بالا و دسترسی مطلوب، به یکی از مسیرهای مورد توجه زائران برای سفر به عراق تبدیل شده است.
 
آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی
وی با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان مستقر در مرز خسروی اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و مسافران بسیج شده و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مختلف انجام گرفته است.
فرماندار قصرشیرین ادامه داد: نیروهای مرزبانی، گمرک، هلال احمر، اورژانس، راهداری و سایر دستگاه‌های مسئول به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند تا تردد زائران در شرایطی ایمن و روان انجام شود.
مرز خسروی در تاسوعا و عاشورا فعال است
شفیعی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تسهیل تردد زائران در ایام محرم و صفر گفت: تمامی بخش‌های مستقر در مرز خسروی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی نیز آماده ارائه خدمات هستند و زائران می‌توانند بدون محدودیت از این مرز تردد کنند.
 
وی افزود: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، خدمات مورد نیاز زائران و مسافران در این ایام به‌صورت مستمر ارائه خواهد شد تا روند تردد با سهولت بیشتری انجام شود.
 
فرماندار قصرشیرین با اشاره به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی گفت: با توجه به روند افزایشی ترددها، پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده شاهد افزایش بیشتری در حجم سفرهای زیارتی باشیم و از همین رو برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت تردد و ارتقای سطح خدمات انجام شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: مرز خسروی به عنوان قدیمی‌ترین و نزدیک‌ترین مرز زمینی ایران به عتبات عالیات، آمادگی کامل برای پذیرش و عبور زائران را دارد و تلاش می‌شود خدمات در بالاترین سطح ممکن به زائران ارائه شود.
 
شفیعی در پایان از همکاری دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدماتی مستقر در مرز خسروی قدردانی کرد و گفت: خدمت‌رسانی مطلوب به زائران و تسهیل سفر آنان از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه مدیریتی شهرستان است.
 
داریوش صادقی مدیر گمرک مرز خسروی نیز در ادامه به خبرنگار فارس، گفت: تمامی بخش‌های عملیاتی این مرز بین‌المللی در روزهای تاسوعا و عاشورا، مصادف با سوم و چهارم تیرماه، به‌صورت کامل فعال خواهند بود.
 
وی افزود: خدمات مسافری و تجاری در مرز خسروی بدون وقفه انجام می‌شود و مراجعان می‌توانند همانند روزهای عادی از خدمات این گذرگاه بین‌المللی بهره‌مند شوند.
 
مدیر گمرک مرز خسروی تصریح کرد: مرز خسروی به عنوان تنها گمرک جمهوری اسلامی ایران در مرز مشترک با حکومت مرکزی عراق، در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل نیست و خدمت‌رسانی به زائران، مسافران و فعالان اقتصادی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
برچسب ها: مرز خسروی ، اربعین
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