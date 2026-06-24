عربستان سعودی ممکن است پس از جنگ میزبان مذاکرات ایران و کشورهای عربی خلیج فارس باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گفته یک دیپلمات که روز چهارشنبه توسط خبرگزاری فرانسه نقل شد، انتظار میرود عربستان سعودی میزبان مذاکراتی با هدف تعامل ایران و کشورهای خلیج فارس باشد.
طبق گزارشها، این مذاکرات بخشی از یک اجلاس منطقهای گستردهتر در ریاض است که بر بازسازی روابط پس از جنگ اخیر متمرکز است، اگرچه هیچ تاریخی تأیید نشده است. این جلسات جدا از مذاکرات موازی بین ایالات متحده و ایران برگزار خواهد شد.
پیش از این، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران گفت که تهران آماده است تا "بر اساس عدم دخالت در امور داخلی و احترام به حاکمیت" در همکاریهای منطقهای مشارکت کند.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان به دلیل وجود پایگاه های آمریکا در این کشورها همگی تحت تأثیر تشدید تنش های اخیر یا از طریق حملات، سرایت امنیت منطقهای یا اختلالات مرتبط با تنشهای دریایی در خلیج فارس قرار گرفتهاند.