رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف گفت: بسیاری از تیم‌های فناور و صاحبان ایده‌های ارزشمند به دلیل دیده نشدن با مشکل ورود به بازار مواجه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی-  بهنام طالبی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر ظرفیت‌های بالای کشور در حوزه تجاری‌سازی فناوری اظهار کرد: اکوسیستم فناوری و نوآوری ایران از مستعدترین زیست‌بوم‌های منطقه برای تبدیل ایده به محصول و کسب‌وکار است، اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود، دیده نشدن تیم‌های نوآور و صاحبان ایده‌های ارزشمند است.

وی افزود: بسیاری از تیم‌ها از توانمندی علمی و فنی بالایی برخوردارند و ایده‌های ارزشمندی در اختیار دارند، اما به دلیل ضعف در معرفی و ارتباط با سرمایه‌گذاران، مسیر تجاری‌سازی آنها با دشواری مواجه می‌شود.

طالبی با اشاره به جایگاه دانشگاه شریف در این حوزه گفت: حضور در اکوسیستم فناوری و نوآوری شریف می‌تواند فرصتی برای دیده شدن تیم‌ها و ارتباط مؤثر با سرمایه‌گذاران باشد. به همین دلیل بخش مهمی از چالش تجاری‌سازی در این مجموعه نسبت به سایر زیست‌بوم‌ها کمرنگ‌تر است.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شریف در عین حال برخی موانع ساختاری را از چالش‌های اصلی توسعه کسب‌وکار‌های فناورانه دانست و تصریح کرد: وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی، شرایط سیاسی، محدودیت‌های زیرساختی و ناپایداری برخی خدمات ارتباطی از جمله عواملی هستند که بر روند رشد شرکت‌های دانش‌بنیان اثر می‌گذارند.

وی ادامه داد: شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از سایر بخش‌ها از مشکلات زیرساختی متأثر می‌شوند و دسترسی پایدار به اینترنت و نیروی انسانی متخصص از الزامات اصلی توسعه این کسب‌وکار‌ها محسوب می‌شود.

طالبی همچنین به برنامه‌های پارک شریف برای تبدیل دستاورد‌های پژوهشی به محصولات تجاری اشاره کرد و گفت: رویداد‌های نوآوری و برنامه‌های حمایتی مختلفی برای اتصال پژوهش‌های دانشگاهی به بازار طراحی شده است تا نتایج تحقیقات دانشگاهی به فناوری، محصول و در نهایت کسب‌وکار دانش‌بنیان تبدیل شوند.

وی خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری دانشگاه شریف طی سال‌های اخیر در حوزه تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی عملکرد موفقی داشته و تلاش می‌کند حلقه اتصال میان دانشگاه، صنعت و بازار را تقویت کند.

برچسب ها: تجاری سازی فناوری ، شرکت نوآور
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