ادعای سنتکام درباره کشتن سرکرده داعش در حمله هوایی به سوریه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه در X منتشر شد، اعلام کرد که ارتش ایالات متحده هفته گذشته یک حمله هوایی در شمال غربی سوریه انجام داد که منجر به کشته شدن یک سرکرده ارشد داعش شد.

سنتکام اعلام کرد که این حمله دقیق در ۱۹ ژوئن رخ داد و علی حسین العلوی را کشت و ادعا کرد که این «بخشی از تلاش‌های مداوم ایالات متحده برای از بین بردن تروریست‌هایی است که به دنبال حمله به آمریکایی‌ها در خارج از کشور یا خاک آمریکا هستند» و نیرو‌های آن به همکاری در کنار شرکای منطقه‌ای ادامه خواهند داد.

برد کوپر، فرمانده سنتکام گفت: «سنتکام و شرکای ما همچنان متعهد به ریشه‌کن کردن بقایای داعش برای تضمین شکست پایدار آن هستند. ما به دفاع از خاک آمریکا، اعضای نیرو‌های مسلح و متحدان و شرکای خود در سراسر منطقه ادامه خواهیم داد.»

داعش مرحله جدیدی از عملیات خود را در سوریه علیه دولت موقت جولانی اعلام کرده و از فوریه حملات متعددی را انجام داده است. سال گذشته، دولت موقت جولانی به ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده علیه داعش پیوست.

روز شنبه، این گروه تروریستی مسئولیت حمله‌ای در نزدیکی شهر منبج در استان حلب در شمال شرقی سوریه را بر عهده گرفت. داعش در اوج قدرت خود در طول جنگ داخلی سوریه در یک دهه پیش، حدود یک چهارم یا بیشتر از خاک سوریه را کنترل می‌کرد.

منبع: العربیه انگلیسی