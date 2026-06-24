باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قرار است در کاخ سفید با تولیدکنندگان مهمات و تسلیحات دیدار کند. این اقدام در حالی انجام میشود که دولت او پس از جنگ با ایران و سایر درگیریهای بینالمللی، برای افزایش تولید سلاح تلاش میکند.
آمریکا در سالهای اخیر حجم زیادی سلاح را در اختیار متحدان خود قرار داده و همزمان مقادیر قابل توجهی مهمات نیز مصرف کرده است؛ موضوعی که نگرانیهایی را درباره سطح ذخایر سامانههای پدافند هوایی و تسلیحات هدایتشونده ایجاد کرده است.
نشست روز چهارشنبه دومین جلسه کاخ سفید با مدیران ارشد شرکتهای دفاعی با محوریت افزایش تولید تسلیحات خواهد بود.
این دیدار در شرایطی انجام میشود که مذاکرهکنندگان پنتاگون از پیمانکاران دفاعی میخواهند اجرای توافقهای اولیه تولیدی که اوایل امسال حاصل شده بود را با سرعت بیشتری پیش ببرند.
منبع: الجزیره