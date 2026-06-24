در حالی که جنگ با ایران ذخایر پنتاگون را کاهش داده، ترامپ امروز برای دومین بار در سال جاری با تولیدکنندگان تجهیزات نظامی دیدار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قرار است در کاخ سفید با تولیدکنندگان مهمات و تسلیحات دیدار کند. این اقدام در حالی انجام می‌شود که دولت او پس از جنگ با ایران و سایر درگیری‌های بین‌المللی، برای افزایش تولید سلاح تلاش می‌کند.

آمریکا در سال‌های اخیر حجم زیادی سلاح را در اختیار متحدان خود قرار داده و همزمان مقادیر قابل توجهی مهمات نیز مصرف کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را درباره سطح ذخایر سامانه‌های پدافند هوایی و تسلیحات هدایت‌شونده ایجاد کرده است.

نشست روز چهارشنبه دومین جلسه کاخ سفید با مدیران ارشد شرکت‌های دفاعی با محوریت افزایش تولید تسلیحات خواهد بود.

این دیدار در شرایطی انجام می‌شود که مذاکره‌کنندگان پنتاگون از پیمانکاران دفاعی می‌خواهند اجرای توافق‌های اولیه تولیدی که اوایل امسال حاصل شده بود را با سرعت بیشتری پیش ببرند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، پنتاگون ، ذخایر تسلیحاتی
خبرهای مرتبط
ترامپ از کاهش نیافتن قیمت بنزین ناراضی است
قیمت نفت در حال کاهش است
ترامپ خواستار تحقیق درباره گران‌فروشی بنزین در آمریکا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زلزله‌های مهیب در ونزوئلا؛ تاکنون ۲۳۵ کشته، ۴۶ هزار مفقود و صد‌ها ساختمان تخریب شد
گروسی با وجود اتهام همکاری علیه تهران بر بازرسی از تأسیسات ایران اصرار دارد
رقابت پنهان ونس و روبیو در سایه جنگ ایران؛ دو چهره جمهوری‌خواه با دو روایت متفاوت از اسرائیل
شاهد-۱۳۶ ایران الهام‌بخش توسعه پهپادهای پرسه‌زن در کره جنوبی شد
دستگیری شهروند ایرانی در مونته‌نگرو به اتهام حملات سایبری ۳.۴ میلیارد دلاری به آمریکا
شیخ نعیم قاسم: عاشورا امروز در جنوب لبنان تکرار می‌شود / یادداشت تفاهم ایران و آمریکا اعلام رسمی شکست اسرائیل است
کره شمالی سامانه‌های توپخانه و موشکی ارتقاءیافته را آزمایش کرد
ارتش اسرائیل از عقب‌نشینی چند تیپ از جبهه‌های شمال و جنوب خبر داد
عربستان با قطر و عمان درباره توافق ایران و آمریکا رایزنی کرد
کانال پاناما از بسته شدن تنگه هرمز سود برد؛ درآمد سالانه از ۵.۲ میلیارد دلار فراتر می‌رود
آخرین اخبار
پاکستان از آزادی و انتقال خدمه ایرانی کشتی توقیف‌شده «داوینا» خبر داد
حملات پیاپی اوکراین به بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا
گرم‌ترین روز پاریس منجر به جان باختن ۵۵ نفر شد
نزدیک به ۶۰۰ نفر قربانی زمین‌لرزه شدید ونزوئلا شدند
بن‌گویر خواستار پایان آتش‌بس با لبنان شد
تبادل جدید اسرای جنگی روسیه و اوکراین
ائتلاف ایران، روسیه، چین و ترکیه؛ تنها راه مهار آمریکا و اسرائیل
جنگ با ایران، نامحبوب‌ترین نبرد تاریخ آمریکا شد
روسیه و اوکراین ۱۶۰ اسیر جنگی را مبادله کردند
کانال پاناما از بسته شدن تنگه هرمز سود برد؛ درآمد سالانه از ۵.۲ میلیارد دلار فراتر می‌رود
رئیس جمهور لبنان، از جایگزینی نیروهای چندملیتی به جای یونیفل حمایت کرد
شاهد-۱۳۶ ایران الهام‌بخش توسعه پهپادهای پرسه‌زن در کره جنوبی شد
کرملین: مکرون نمی‌تواند «وکیل و سخنگوی» آمریکا باشد
لیبرمن: نتانیاهو اسرائیل را به سوی «جنگ داخلی» می‌کشاند
عربستان با قطر و عمان درباره توافق ایران و آمریکا رایزنی کرد
از غزه تا ایران؛ چرخه درگیری اسرائیل بدون خط پایان
شیخ نعیم قاسم: عاشورا امروز در جنوب لبنان تکرار می‌شود / یادداشت تفاهم ایران و آمریکا اعلام رسمی شکست اسرائیل است
دستگیری شهروند ایرانی در مونته‌نگرو به اتهام حملات سایبری ۳.۴ میلیارد دلاری به آمریکا
رقابت پنهان ونس و روبیو در سایه جنگ ایران؛ دو چهره جمهوری‌خواه با دو روایت متفاوت از اسرائیل
ارتش اسرائیل از عقب‌نشینی چند تیپ از جبهه‌های شمال و جنوب خبر داد
گروسی با وجود اتهام همکاری علیه تهران بر بازرسی از تأسیسات ایران اصرار دارد
کره شمالی سامانه‌های توپخانه و موشکی ارتقاءیافته را آزمایش کرد
زلزله‌های مهیب در ونزوئلا؛ تاکنون ۲۳۵ کشته، ۴۶ هزار مفقود و صد‌ها ساختمان تخریب شد
روسیه: از تصویب توافق احتمالی ایران و آمریکا در شورای امنیت حمایت می‌کنیم
موج گرمای بی‌سابقه در اروپا جان بیش از ۲۰۰ نفر را گرفت
توقف طرح تخلیه کشتی‌ها از تنگه هرمز پس از حادثه دریایی در نزدیکی عمان
افزایش شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به ۱۸۸ نفر
ملونی: ایتالیا در جنگ علیه ایران هیچ‌گونه دخالتی نداشته است
کاتس از قصد رژیم صهیونیستی برای ادامه اشغال سوریه، لبنان و غزه خبر داد
آلمان: پهپاد‌ها و هوش مصنوعی محور جنگ‌های آینده خواهند بود