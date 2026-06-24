باشگاه خبرنگاران حوان - همزمان با تاسوعای سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع)، هیئت حسینی در روستای هفتخانه شهرستان خلیل آباد استان خراسان رضوی در زیارتگاه شهید آیت الله مدرس (ره) گرد هم آمدند و مراسم سوگواری و عزاداری برگزار کردند. لازم به ذکر است همه ساله همزمان با روز هشتم و نهم ماه محرم از ساعت ۹ صبح تا اذان ظهر، هیئات مذهبی شهر‌های کاشمر، خلیل آباد و روستای همجوار در زیارتگاه شهید آیت الله مدرس (ره) شهرستان کاشمر به اقامه عزاداری می‌پردازند.

منبع: احمد صادقی - خراسان رضوی

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