شهروندخبرنگار تصاویری از مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان برخی از روستا‌های شهرستان خلیل آباد استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران حوان - همزمان با تاسوعای سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع)، هیئت حسینی در روستای هفتخانه شهرستان خلیل آباد استان خراسان رضوی در زیارتگاه شهید آیت الله مدرس (ره) گرد هم آمدند و مراسم سوگواری و عزاداری برگزار کردند. لازم به ذکر است همه ساله همزمان با روز هشتم و نهم ماه محرم از ساعت ۹ صبح تا اذان ظهر، هیئات مذهبی شهر‌های کاشمر، خلیل آباد و روستای همجوار در زیارتگاه شهید آیت الله مدرس (ره) شهرستان کاشمر به اقامه عزاداری می‌پردازند.

منبع: احمد صادقی - خراسان رضوی

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برچسب ها: روز تاسوعای حسینی ، مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری
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