عملیات اجرایی قطعه ۹ بزرگراه کربلا با شتاب مناسب در حال انجام است

باشگاه خبرنگاران جوان - طهماسب نجفی روز چهارشنبه در بازدید میدانی از روند اجرای قطعه ۹ بزرگراه کربلا در مسیر قصرشیرین - سرپل‌ذهاب، اظهار کرد: این قطعه به طول ۱۶ کیلومتر، یکی از بخش‌های مهم و راهبردی بزرگراه کربلا به شمار می‌رود که تاکنون هشت کیلومتر آن زیر بار ترافیک رفته و هشت کیلومتر باقی‌مانده نیز در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه روند پیشرفت پروژه در بازدید میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: کارگاه اجرایی این پروژه بصورت ۲ شیفت فعال است و عملیات عمرانی در بخش باقی‌مانده با شتاب مناسبی دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه تأکید کرد: در صورت تأمین مالی مناسب، قطعه ۹ بزرگراه کربلا تا اربعین امسال آماده بهره‌برداری خواهد شد که نقش مهمی در تسهیل تردد زائران اربعین حسینی خواهد داشت.

نجفی با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه، تصریح کرد: با تکمیل قطعه ۹، بزرگراه کربلا پس از سال‌ها انتظار بصورت کامل تکمیل می‌شود و این کریدور، نقش مؤثرتری در جابه‌جایی زائران، مسافران و توسعه حمل‌ونقل تجاری در غرب کشور ایفا خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: تسریع در تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌ویژه در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعینی، از اولویت‌های مدیریت استان است و تلاش می‌شود با تأمین اعتبارات مورد نیاز، پروژه‌های نیمه‌تمام در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

به گزارش ایرنا؛ بزرگراه کربلا از سمت استان همدان و شهرستان کنگاور آغاز می شود و پس از عبور از شهرهای کنگاور و صحنه به شهر بیستون و از طریق کنارگذر شرقی کرمانشاه، وارد محور کرمانشاه- اسلام آبادغرب می شود.

این بزرگراه بعد از شهرهای اسلام آباد غرب، کرند غرب، سرپل ذهاب، قصرشیرین و در نهایت شهر خسروی به کشور عراق متصل می شود.

مرحله اول طی سالیان گذشته تا شهر اسلام آباد غرب تکمیل و بهره برداری رسیده و فاز دوم در دست احداث سالیان اخیر از سال ۱۳۸۶ آغاز شده است.

عملیات اجرایی بزرگراه کربلا در حد فاصل اسلام آباد غرب تا مرز خسروی به طول ۱۲۵ کیلومتر از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و تاکنون حدود ۹۰ کیلومتر از آن به بهره برداری رسیده است که این مسیر به ۱۰ خط تقسیم و کل قطعات جز قطعه ۹ و ۱۰ الف، مابقی تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

قطعه ۹ این بزرگراه به طول ۱۶ کیلومتر و قطعه ۱۰ بزرگراه کربلا به طول پنج کیلومتر است.

استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت، ۲۵ هزار ۴۵ کیلومتر مربع، یک و نیم درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است.

این استان دارای هشت هزار و ۵۰ کیلومتر راه اصلی، فرعی، روستایی و بزرگراهی است که از این تعداد ۴۶۷ کیلومتر آن بزرگراه، ۴۷۳ کیلومتر راه اصلی، هزار و ۸۹۱ کیومتر راه فرعی و پنج هزار و ۲۲۰ کیومتر راه روستایی است.

همچنین ۹۲ درصد حمل و نقل در استان کرمانشاه از طریق جاده، پنج درصد هواپیما و سه درصد با قطار صورت می گیرد