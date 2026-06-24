نخست وزیر قطر با همتای پاکستانی خود در مورد وضعیت توافق ایران و آمریکا صحبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گفته دفتر نخست وزیر پاکستان، شهباز شریف تماسی تلفنی از شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، همتای قطری خود دریافت کرده است.

در بیانیه‌ای که توسط اسلام آباد منتشر شد، آمده است که این دو نفر «درباره تلاش‌های دیپلماتیک موفقیت‌آمیزی که منجر به امضای تاریخی تفاهم‌نامه اسلام آباد بین آمریکا و ایران شد، گفت‌و‌گو کردند».

در این بیانیه آمده است: «هر دو رهبر از دور اول مذاکرات فنی برگزار شده در بورگن استوک ابراز رضایت کردند و اظهار داشتند که برای موفقیت مذاکرات، باید روند مثبت ادامه یابد.»

منبع: الجزیره