باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدرضا موالیزاده با اشاره به برنامهریزی دقیق در شرایط جنگی، تصریح کرد: طی سه ماه اخیر، با وجود همه فشارها، نهتنها پروژهها متوقف نشد، بلکه با جدیت مضاعف پیش رفت و مابقی طرحها نیز با سرعت در حال اجراست.
موالی زاده با تشریح اقدامات شاخص عمرانی اجراشده در روستاها بیان داشت:آسفالت حدود ۳۰۰ هزار مترمربع از معابر روستایی؛ بهسازی و زیرسازی ۵۰۲ هزار مترمربع معابر؛ اجرای بیش از ۹۹ هزار متر جوی و جدول، پیادهروسازی به طول ۱۱۲ هزار متر؛ بتنریزی ۲۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع از سطوح معابر از جمله اقدامات عمرانی در روستاهای استان را تشکیل میدهد.
استاندار خوزستان در ادامه با قدردانی از همه دستاندرکاران، خدمات جانبی در حوزه پشتیبانی جنگ را نیز برشمرد و افزود: ارائه خدمات مستمر به مردم و جنگزدگان، برگزاری پرشور تجمعات حمایت از رزمندگان، حضور گسترده روستاییان در مساجد و حسینیهها، پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی، حفظ آرامش عمومی و افزایش تابآوری در روستاها، بخش دیگری از نقشآفرینی ارزشمند جامعه روستایی در این دوره حساس بود.
وی یادآور شد: همه این اقدامات با همدلی و مدیریت جهادی بویژه در حوزه اداره کل امور روستایی و دهیاریها و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحقق یافت و بدون و هیچ خللی در خدمترسانی به روستاهای استان پذیرفتنی نخواهد بود
منبع: استانداری خوزستان