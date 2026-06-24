همزمان با تاسوعای حسینی محمدجواد محبی قهرمان ارزنده جودوی کشور دارفانی را وداع گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد محبی قهرمان ارزنده جودوی کشور و عضو تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در روز تاسوعای حسینی به دلیل بیماری دارفانی را وداع گفت.

این جودوکار قمی در کارنامه ورزشی خود به عناوین پرافتخاری همچون قهرمانی در رده سنی نوجوانان و جوانان کشور، نایب قهرمانی جوانان آسیا در سال ۲۰۲۳ و عنوان سومی رقابت‌های بین المللی روسیه دست یافت.

محمدجواد محبی همچنین عضو تیم ملی در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بود.

آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو، حسن سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم و محمدحسن سالاری رئیس هیئت جودوی قم در پیام‌های جداگانه درگذشت این ورزشکار حرفه‌ای و با اخلاق را تسلیت گفتند.

منبع:ورزش و جوانان قم