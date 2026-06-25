باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه دور سوم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، ۲ بازی به طور همزمان در گروه C بامداد پنجشنبه ساعت ۰۱:۳۰ برگزار می‌شود و تیم ملی برزیل به مصاف تیم ملی اسکاتلند می‌رود و تیم‌های مراکش و هائیتی برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.

تیم ملی برزیل در آخرین بازی مرحله گروهی خود در جام جهانی بامداد پنجشنبه ساعت ۰۱:۳۰ در ورزشگاه هاردراک میامی به مصاف تیم فوتبال اسکاتلند می‌رود.

شاگردان کارلو آنچلوتی یکی از مدعیان قهرمانی در جام جهانی شروع خوبی در این تورنمنت نداشتند و در نخستین بازی خود به تساوی یک بر یک برابر مراکش دست یافتند، اما آنها در بازی دوم توانستند تیم هائیتی را با نتیجه ۳ بر صفر شکست بدهند و با یک برد و یک تساوی و کسب ۴ امتیاز در صدر جدول گروه C قرار بگیرند.

برزیلی‌ها به دنبال بردن اسکاتلند هستند تا به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی جام جهانی شوند و گام بلندی برای کسب شمشین قهرمانی خود در این رقابت‌ها بردارند.

نیمار ستاره برزیل پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت ممکن است امشب برای اولین بار در این جام جهانی به میدان برود و باید دید آنچلوتی ریسک می‌کند و به نیمار بازی می‌دهد یا نه!

آنچلوتی قصد دارد از «رایان» وینگر جوان باشگاه بورنموث برای اولین بار در ترکیب برزیل استفاده کند تا این پدیده جوان را به دنیای فوتبال معرفی کند.

وینیسیوس جونیور و متئوس کونیا گلزنان تیم فوتبال برزیل در جام جهانی هستند و از آن طرف، جان مک گین نیز یک گل برای اسکاتلند به ثمر رسانده است.

در آن طرف، تیم ملی اسکاتلند در بازی اول خود برابر تیم مراکش شکست خورد، اما در دومین بازی خود مقابل هائیتی برنده شد و با یک برد و یک شکست و کسب ۳ امتیاز در رتبه دوم جدول رده بندی گروه C قرار گرفته است.

شاگردان استیو کلارک برای اینکه از گروه خود در جام جهانی صعود کنند، باید از تیم برزیل امتیاز بگیرند، اما آنها با حریف قدرتمندی مواجه هستند و امتیاز گرفتن از سلسائو کار سختی است. البته آنها با ۳ امتیازی که به دست آوردند این شانس را دارند تا به عنوان تیم سوم از گروهشان صعود کنند.

در دیگر بازی این گروه، تیم‌های ملی مراکش و هائیتی در آخرین بازی مرحله گروهی خود ساعت ۰۱:۳۰ در ورزشگاه مرسدس بنز آتلانتا به مصاف هم می‌روند.

تیم ملی مراکش در نخستین بازی خود دست به کار بزرگی زد و برزیل را با تمام ستاره هایش با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف کرد. در دومین بازی هم توانست تیم ملی اسکاتلند را شکست بدهد و با یک تساوی و یک برد و کسب ۴ امتیاز و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به برزیل در رتبه دوم جدول رده بندی گروه C قرار گرفت.

شیر‌های اطلس در فاز دفاعی بسیار مستحکم بوده‌اند و در هر ۲ مسابقه، تنها یک گل دریافت کرده‌اند. آنها می‌دانند که با یک پیروزی پرگل برابر هائیتی می‌توانند از برزیل پیشی گرفته و به عنوان صدرنشین گروه C (بر اساس تفاضل گل) صعود کنند و به دنبال برد پرگل خواهند بود.

در آن طرف، تیم ملی هائیتی در اولین حضورش در جام جهانی در کسب نتیجه ناکام بوده است و در هر ۲ بازی خود ۲ شکست برابر تیم‌های ملی اسکاتلند و برزیل متحمل شد و وداع زودهنگامی با جام جهانی داشت. البته آنها همچنان قصد دارند عملکرد قدرتمندی ارائه داده و برای اعتبار خود بازی کنند.

به هر حال باید دید تیم ملی مراکش می‌تواند برد پرگلی برابر تیم حذف شده هائیتی داشته باشد تا از برزیل سبقت بگیرد و به عنوان صدرنشین از گروه C به مرحله بعدی جام جهانی صعود کند.