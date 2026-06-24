باشگاه خبرنگاران جوان - نعمان کورتولموش رئیس مجلس ترکیه صبح امروز (چهارشنبه ۳ تیرماه) در حاشیه بیستمین اجلاس اتحادیه مجالس کشور‌های اسلامی (PUIC) با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی ضمن تقدیر از مواضع ترکیه در محکوم کردن تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین حمایت از جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: در طی این جنگ حجم بمباران غیرقابل تصور و حتی بیشتر از بعضی از جنگ‌های بزرگ دوران معاصر بود، ما نیز متقابلا جواب آنها را به صورت شدید و دقیق دادیم؛ با آغاز تجاوز دشمن مردم ایران به میدان‌ها آمدند و سختی‌ها را به جان و دل خریدند لذا بیش از ۱۱۰ روز است که در میادین شهر‌ها و روستا‌ها حضور دارند.

ریشه همه بدبختی‌ها رژیم صهیونیستی است

قالیباف ضمن اشاره به نتایج جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برای همه کشور‌های منطقه و اسلامی، افزود: روشن شده است که ریشه همه بدبختی‌ها رژیم صهیونیستی است و دوم اینکه هیمنه و قدرت پوشالی آمریکایی‌ها در این جنگ فرو ریخت لذا کشور‌های غرب آسیا و اسلامی باید نظم جدیدی را متکی بر ظرفیت‌ها، منابع و مردم خود بنا کنند.

وی در این دیدار از همکاری‌های ترکیه برای مقابله با اقدامات گروه‌های مسلح تحت حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا قدردانی کرد و خواستار توسعه روابط پارلمانی، اقتصادی و همکاری‌های امنیتی شد.

رئیس مجلس ترکیه: جنگ علیه ایران فاقد هرگونه وجاهت بین‌المللی بود

در ادامه، نعمان کورتولموش رئیس مجلس ترکیه نیز به تلاش کشورش برای همراهی با سایر میانجیگران در راستای به نتیجه رسیدن مذاکرات اشاره کرد و گفت: جنگی که علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان بود فاقد هرگونه وجاهت از حیث حقوق بین‌الملل بود.

وی ضمن ابراز تعصب و بیان تسلیت به منظور شهادت غیرنظامیان به ویژه رهبر معظم انقلاب و ۱۶۸ کودک بی‌گناه مدرسه شجره طیبه در میناب، افزود: ما در کنار دولت و مردم ایران هستیم و ترکیه را شریک غم خود بدانید.

کورتولموش با تاکید بر اینکه نباید مسئله غزه و اشغال لبنان از سوی رژیم صهیونیستی به فراموشی سپرده شود، ادامه داد: در واقع پرداختن به این موضوعات کلیدی برای تامین صلح در خاورمیانه محسوب شده و خوشبختانه ایران و ترکیه در این زمینه اشتراک نظر دارند.

منبع: ایسنا