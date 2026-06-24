باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که بهای نفت خام برنت با ۴.۶ درصد کاهش، به ۷۳.۵۰ دلار در هر بشکه رسید. گفته شده این نخستین بار از ۲۷ فوریه (۸ اسفند) است که قیمت نفت برنت به زیر ۷۵ دلار در هر بشکه می‌رسد.

همچنین نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با ۴.۴ درصد کاهش به زیر ۷۰ دلار در هر بشکه رسید. این اولین بار از زمان آغاز جنگ است که شاخص نفت آمریکا به این قیمت کاهش پیدا کرده است.

کاهش بهای نفت در حالی رخ می‌دهد که جریان عبور نفت خام از تنگه هرمز افزایش یافته است.

سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه اعلام کرد که به تخلیه صد‌ها کشتی و هزاران دریانورد که از آغاز جنگ در خلیج فارس سرگردان بوده‌اند، کمک خواهد کرد. این آژانس تخمین می‌زند که هنوز ۵۰۰ تا ۶۰۰ کشتی باقی مانده‌اند که نتوانسته‌اند از این آبراه حیاتی عبور کنند.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شکایت دارد که کاهش بهای نفت به سرعت روی قیمت بنزین تاثیر نگذاشته است. او شرکت‌های نفتی را به «کلاهبرداری» از مصرف‌کنندگان متهم کرد و گفت که به وزارت دادگستری دستور خواهد داد تا این موضوع را بررسی کند.

شایان ذکر است که قیمت بنزین همگام با نفت خام حرکت نمی‌کند و معمولاً چند روز از قیمت نفت عقب‌تر است.

منبع: الجزیره