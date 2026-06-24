شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری مراسم شبیه خوانی در ییلاق عشایر میدانجیق استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با روز تاسوعای سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) مراسم شبیه خوانی در ییلاق عشایر میدانجیق و روستا‌های همجوار از توابع شهرستان سراب استان آذربایجان شرقی برگزار شد و عاشقان و دلباختگان حسینی با اجرای این برنامه به سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) ادای احترام کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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اجرای مراسم شبیه خوانی در ییلاق عشایر میدانجیق به مناسبت تاسوعای حسینی

اجرای مراسم شبیه خوانی در ییلاق عشایر میدانجیق به مناسبت تاسوعای حسینی

مراسم شبیه خوانی در ییلاق عشایر میدانجیق به مناسبت تاسوعای حسینی

مراسم تاسوعای حسینی

اجرای مراسم شبیه خوانی در ییلاق عشایر میدانجیق به مناسبت تاسوعای حسینی

اجرای مراسم شبیه خوانی

اجرای مراسم شبیه خوانی در ییلاق عشایر میدانجیق به مناسبت تاسوعای حسینی

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برچسب ها: تاسوعای حسینی ، مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری
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