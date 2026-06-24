شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری مراسم شبیه خوانی در ییلاق عشایر میدانجیق استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با روز تاسوعای سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) مراسم شبیه خوانی در ییلاق عشایر میدانجیق و روستا‌های همجوار از توابع شهرستان سراب استان آذربایجان شرقی برگزار شد و عاشقان و دلباختگان حسینی با اجرای این برنامه به سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) ادای احترام کردند.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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