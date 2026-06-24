باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: همزمان با تاسوعای حسینی چهار سانحه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان به وقوع پیوسته است که سه مورد آن در محور ارومیه _ سلماس رخ داده است.

وی افزود: این سوانح در مجموع ۱۲ مصدوم برجای گذاشت که خوشبختانه مورد فوتی نداشت.

محبوبی تصریح کرد: سانحه نخست مربوط به انحراف از جاده پژو ۴۰۵ در محور تسوج - سلماس در ساعت ۱۰:۴۷ امروز چهارشنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۵؛ بود که ۲ مصدوم داشت.

وی گفت: حادثه دوم ساعت ۱۲:۵۱ امروز گزارشی مبنی بر واژگونی پراید با ۳ مصدوم در محور ارومیه به سلماس اعلام شد.

محبوبی افزود: حادثه سوم نیز در همین روز ساعت ۱۳:۲۶ برخورد و واژگونی ۲ خودروی پراید و سمند با ۴ مصدوم اتفاق افتاد.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی حادثه چهارم نیز در ساعت ۱۴:۲۱ امروز مربوط به واژگونی پژو ۴۰۵ با ۳ مصدوم اتفاق افتاد.

محبوبی ادامه داد: پس از دریافت گزارشات، نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی هلال‌احمر سلماس و نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حوادث اعزام شدند.

وی با اظهار اینکه این حوادث جمعا ۱۲ مصدوم داشت؛ گفت: مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.