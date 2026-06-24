رئیس مجلس با تاکید بر اینکه وحدت بین کشور‌های اسلامی ضروری و اجتناب ناپذیر است، گفت: کشور‌های اسلامی باید از تجربه جنگ اخیر درس بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - صاحبه غفاروا رئیس مجلس ملی آذربایجان صبح امروز (چهارشنبه ۳ تیرماه) در حاشیه بیستمین اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی (PUIC) با دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

قالیباف ضمن قدردانی از مواضع جمهوری آذربایجان در مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب و شهروندان ایرانی در جنگ اخیر، با تاکید بر اینکه وحدت بین کشورهای اسلامی ضروری و اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: خوشبختانه روابط میان دو کشور طی ماه‌های اخیر توسعه یافته و امیدوارم این روند رو به گسترش باشد. 

وی با اشاره به استفاده دشمن از خاک و هوای برخی کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: اکنون تجربه این جنگ جلوی چشمان همه است و همه باید از آن درس بگیرند.

قالیباف با تاکید بر ضرورت توسعه روابط در حوزه پارلمانی، برای جمهوری آذربایجان در برگزاری اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) آرزوی موفقیت و توفیق کرد.

رئیس مجلس آذربایجان: اجازه نمی‌دهیم از اراضی آذربایجان علیه ایران استفاده شود

در ادامه، صاحبه غفاروا رئیس مجلس ملی آذربایجان نیز ضمن ابراز تسلیت به خاطر شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از غیرنظامیان در جنگ اخیر، گفت: بر این اساس رئیس جمهور و وزیر خارجه آذربایجان در تماس‌های مختلف با همسایگان، خواستار پایان جنگ شدند.

غفاروا ادامه داد: رئیس جمهور آذربایجان تاکید دارد که دو کشور در روزهای خوش و تلخ، کنار همدیگر هستند لذا خودمان را در کنار شما می‌بینیم و بر حسن همجواری تاکید داریم.

وی بیان کرد: تاکید می‌کنم ما اجازه نخواهیم داد از اراضی جمهوری آذربایجان علیه کشورهای همسایه به ویژه ایران استفاده شود.

غفاروا بر ضرورت پیگیری پروژه‌های دوجانبه تاکید کرد و خواستار افزایش روابط پارلمانی و گروه‌های دوستی شد.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: آذربایجان ، قالیباف
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