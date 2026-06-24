باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - طاهر النونو، یکی از مقام‌های ارشد جنبش حماس در مصاحبه جدید خود اعلام کرد که دشمن صهیونیستی با طرح مطالبات جدید درباره ادامه آتش‌بس و مرحله دوم آن، روند مذاکرات درباره آینده غزه را به نقطه شروع بازگردانده است.

به گفته النونو، رژیم صهیونیستی حاضر نیست به اجرای کامل مفاد مرحله اول آتش‌بس متعهد شود. این بدان معناست که همچنان و پس از ماه‌ها، اجازه ورود کافی کمک‌های بشردوستانه به غزه را نمی‌دهد و در عین حال به دنبال تضعیف گروه‌های فلسطینی است.

این مقام حماس همچنین گفت که بر اساس پیش‌نویس ارائه‌شده از سوی رژیم صهیونیستی از طریق «شورای صلح»، تل‌آویو خواستار آن است که دولت آینده غزه در راستای «دستورکار اسرائیل» عمل کند.

النونو در مصاحبه با شبکه الاقصی گفت که از ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) تاکنون، حماس سه پیشنهاد مختلف از سوی «شورای صلح» دونالد ترامپ درباره ادامه آتش‌بس دریافت کرده و آخرین پیشنهاد که در ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) ارائه شده، کاملاً با توافقات قبلی متفاوت بوده است.

قاهره اخیرا میزبان جلساتی بین جناح‌های فلسطینی و میانجیگران بوده است تا آتش‌بس غزه را از مرحله اول به دوم پیش ببرد. با این حال، پس از آنکه نیکولای ملادنوف، نماینده عالی «هیئت صلح» خواستار آن شد که حتی یک «گلوله» در غزه باقی نماند، آتش‌بس در این باریکه و مذاکرات مرتبط با آن، با آزمونی جدی رو‌به‌رو شده است.

طی مدت آتش‌بس، رژیم صهیونیستی از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده و حتی در برخی مناطق، خطوط زرد را بیش از پیش گسترش داده است. حماس می‌گوید خلع سلاح تا زمانی که اشغالگری ادامه دارد، بی‌معنی خواهد بود.

منبع: الجزیره