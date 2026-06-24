باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی پورسلیمی بیان کرد: گردانندگان این سایتها با سواستفاده از هیجان مسابقات فوتبال، افراد را به واریز وجه و ثبت اطلاعات بانکی تشویق میکنند اما در بسیاری از موارد نتیجهای جز از دست رفتن سرمایه، سرقت اطلاعات بانکی و گرفتار شدن در دام کلاهبرداران سایبری ندارد.
وی تاکید کرد: هیچ راه مطمئن و قانونی برای کسب درآمد از طریق شرطبندی و قمار وجود ندارد و وعده سودهای تضمینی و درآمدهای نجومی، یکی از شگردهای رایج کلاهبرداران است.
پورسلیمی عنوان کرد: بسیاری از سایتهای شرطبندی با هدف جمعآوری اطلاعات بانکی و خالی کردن حساب کاربران فعالیت میکنند به همین دلیل پیش از آنکه برای نتیجه یک مسابقه شرط ببندید باید به این موضوع فکر کرد که ممکن است سرمایه خود را از دثت بدهیم.
به گزارش ایرنا، افزایش آگاهی عمومی و دقت کاربران در فضای مجازی میتواند مهمترین سد در برابر فعالیت مجرمان سایبری باشد؛ موضوعی که پلیس فتا نیز همواره بر آن تأکید دارد و آن را کلید حفظ امنیت مالی شهروندان در دنیای دیجیتال میداند.
بررسی روند کلاهبرداریهای اینترنتی نشان میدهد مجرمان سایبری بیش از هر زمان دیگری از نام برندها و خدمات بانکی شناختهشده برای جلب اعتماد کاربران استفاده میکنند. در چنین شرایطی، افزایش سواد دیجیتال و توجه به منابع رسمی دانلود برنامهها میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش این تهدیدها داشته باشد.