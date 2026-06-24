وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی امروز در یک تماس تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی و فیصل بن فرحان وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی عصر امروز چهارشنبه طی یک تماس تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌و‌گو، همتای عربستانی خود را در جریان آخرین روند مذاکرات، پیشرفت‌های حاصل‌شده در اجرای تفاهمات مورد توافق و رایزنی‌های انجام‌شده در این چارچوب قرار داد.

طرفین همچنین ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر اهمیت تداوم رایزنی‌ها، حفظ کانال‌های دیپلماتیک و تقویت همکاری‌های مشترک به‌منظور حمایت از ثبات منطقه‌ای، پیشبرد روند مذاکرات و دستیابی به نتایج مثبت و پایدار تأکید کردند.

برچسب ها: قالیباف ، عربستان
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