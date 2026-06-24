باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - باندری، کارشناس هواشناسی خوزستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی، دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی فردا بین ۴ تا ۶ درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت که این کاهش می‌تواند تا حدودی از شدت گرمای حاکم بر استان بکاهد.

وی افزود: هرچند روند کاهش دما موقتی است، اما می‌تواند شرایط جوی مطلوب‌تری را نسبت به روز‌های گذشته برای ساکنان استان فراهم کند.

این کارشناس هواشناسی همچنین درباره وضعیت رطوبت هوا در روز‌های پایانی هفته هشدار داد و گفت: از روز جمعه تا شنبه، با افزایش میزان رطوبت و نفوذ جریانات مرطوب، پدیده شرجی در بسیاری از مناطق خوزستان تقویت خواهد شد.

باندری تصریح کرد: افزایش شرجی به ویژه در مناطق جنوبی، مرکزی و شرقی استان محسوس‌تر خواهد بود و می‌تواند باعث افزایش احساس گرما و کاهش کیفیت شرایط زیستی در برخی ساعات شبانه‌روز شود.

وی از شهروندان خواست ضمن توجه به توصیه‌های هواشناسی، به‌ویژه در ساعات گرم روز از فعالیت‌های سنگین در فضای باز خودداری کرده و مصرف آب و مایعات را افزایش دهند.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، خوزستان در روز‌های آینده ترکیبی از کاهش نسبی دما و افزایش رطوبت را تجربه خواهد کرد؛ شرایطی که اگرچه از شدت گرمای هوا می‌کاهد، اما می‌تواند به دلیل شرجی شدن هوا، احساس گرما را همچنان در سطح بالایی نگه دارد.