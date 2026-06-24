عزاداران حسینی در امامزاده سید معصوم(ع) در سوگ علمدار کربلا،با برپایی دسته های زنجیرزنی، طبل زنی و سینه زنی ارادت خالصانه خود را به ساحت نورانی حضرت عباس(ع) نشان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - همزمان با روز تاسوعای حسینی، آستان مقدس امامزاده سید معصوم(ع) در قم، صحنه‌ای از حضور پرشور و بی‌نظیر عزاداران بود. دسته‌های سینه‌زن و زنجیرزن از نقاط مختلف شهر، با پرچم‌های مشکی و کتیبه‌های مزین به نام مبارک ابوالفضل‌العباس(ع)، خود را به این مکان مقدس رساندند تا در سوگ علمدار کربلا، اشک اردات بریزند و عشق خود را به خاندان عصمت و طهارت(ع) ابراز کنند.

از ساعات ابتدایی روز، دسته‌های عزاداری از محله‌های مختلف قم، با نظم و انسجام خاصی، خود را به این مکان مقدس رساندند و فضای امامزاده را آکنده از عطر عاشورا کردند.

دسته‌های عزاداری با پرچم‌های مشکی و کتیبه‌هایی که نام مبارک حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) بر آن نقش بسته بود، وارد صحن امامزاده می‌شدند. عزاداران با سینه‌زنی و نوحه‌خوانی، یاد و خاطره علمدار کربلا و ایثار و ازخودگذشتگی ایشان را زنده نگه می‌داشتند. مداحان اهل‌بیت(ع) نیز با مرثیه‌خوانی در رثای سقای کربلا، فضای امامزاده را آکنده از عشق و ارادت کردند.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم از جمله جوانان، نوجوانان، زنان و مردان، با لباس‌های مشکی و چشمانی اشک‌آلود، حضور داشتند. بسیاری از خانواده‌ها نیز با کودکان خود به این مکان مقدس آمده بودند تا آنان را با فرهنگ عاشورا و مکتب اهل‌بیت(ع) آشنا کنند.

صحن و شبستان‌های امامزاده سید معصوم(ع) با پارچه‌های مشکی و پرچم‌های عزا آذین شده بود و فضایی غرق در اندوه و سوگ را به نمایش می‌گذاشت. عزاداران با حضور در این مکان مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کربلا، بر ادامه راه آنان در مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید می‌کردند.

تاسوعای حسینی، روزی است که یادآور وفاداری بی‌نظیر حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) به امام حسین(ع) و ایثار و ازخودگذشتگی ایشان در راه دفاع از حریم اهل‌بیت(ع) است. عزاداران حسینی با حضور در این مراسم، بار دیگر با آرمان‌های سیدالشهدا(ع) و علمدار کربلا تجدید میثاق کردند و بر ادامه راه آنان در مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید کردند.