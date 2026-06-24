عزاداران حسینی در امامزاده سید معصوم(ع) در سوگ علمدار کربلا،با برپایی دسته های زنجیرزنی، طبل زنی و سینه زنی ارادت خالصانه خود را به ساحت نورانی حضرت عباس(ع) نشان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - همزمان با روز تاسوعای حسینی، آستان مقدس امامزاده سید معصوم(ع) در قم، صحنه‌ای از حضور پرشور و بی‌نظیر عزاداران بود. دسته‌های سینه‌زن و زنجیرزن از نقاط مختلف شهر، با پرچم‌های مشکی و کتیبه‌های مزین به نام مبارک ابوالفضل‌العباس(ع)، خود را به این مکان مقدس رساندند تا در سوگ علمدار کربلا، اشک اردات  بریزند و عشق خود را به خاندان عصمت و طهارت(ع) ابراز کنند.

از ساعات ابتدایی روز، دسته‌های عزاداری از محله‌های مختلف قم، با نظم و انسجام خاصی، خود را به این مکان مقدس رساندند و فضای امامزاده را آکنده از عطر عاشورا کردند.

دسته‌های عزاداری با پرچم‌های مشکی و کتیبه‌هایی که نام مبارک حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) بر آن نقش بسته بود، وارد صحن امامزاده می‌شدند. عزاداران با سینه‌زنی و نوحه‌خوانی، یاد و خاطره علمدار کربلا و ایثار و ازخودگذشتگی ایشان را زنده نگه می‌داشتند. مداحان اهل‌بیت(ع) نیز با مرثیه‌خوانی در رثای سقای کربلا، فضای امامزاده را آکنده از عشق و ارادت کردند.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم از جمله جوانان، نوجوانان، زنان و مردان، با لباس‌های مشکی و چشمانی اشک‌آلود، حضور داشتند. بسیاری از خانواده‌ها نیز با کودکان خود به این مکان مقدس آمده بودند تا آنان را با فرهنگ عاشورا و مکتب اهل‌بیت(ع) آشنا کنند.

صحن و شبستان‌های امامزاده سید معصوم(ع) با پارچه‌های مشکی و پرچم‌های عزا آذین شده بود و فضایی غرق در اندوه و سوگ را به نمایش می‌گذاشت. عزاداران با حضور در این مکان مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کربلا، بر ادامه راه آنان در مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید می‌کردند.

تاسوعای حسینی، روزی است که یادآور وفاداری بی‌نظیر حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) به امام حسین(ع) و ایثار و ازخودگذشتگی ایشان در راه دفاع از حریم اهل‌بیت(ع) است. عزاداران حسینی با حضور در این مراسم، بار دیگر با آرمان‌های سیدالشهدا(ع) و علمدار کربلا تجدید میثاق کردند و بر ادامه راه آنان در مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید کردند.

برپایی پرشور دسته‌های سوگواری شهادت علمدار کربلا در امامزاده سید معصوم(ع) قم

برپایی پرشور دسته‌های سوگواری شهادت علمدار کربلا در امامزاده سید معصوم(ع) قم

برپایی پرشور دسته‌های سوگواری شهادت علمدار کربلا در امامزاده سید معصوم(ع) قم

برپایی پرشور دسته‌های سوگواری شهادت علمدار کربلا در امامزاده سید معصوم(ع) قم

برپایی پرشور دسته‌های سوگواری شهادت علمدار کربلا در امامزاده سید معصوم(ع) قم

برپایی پرشور دسته‌های سوگواری شهادت علمدار کربلا در امامزاده سید معصوم(ع) قم

برپایی پرشور دسته‌های سوگواری شهادت علمدار کربلا در امامزاده سید معصوم(ع) قم

برپایی پرشور دسته‌های سوگواری شهادت علمدار کربلا در امامزاده سید معصوم(ع) قم

برپایی پرشور دسته‌های سوگواری شهادت علمدار کربلا در امامزاده سید معصوم(ع) قم

برپایی پرشور دسته‌های سوگواری شهادت علمدار کربلا در امامزاده سید معصوم(ع) قم

 

برچسب ها: دسته عزا ، محرم حسینی
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