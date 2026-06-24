اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که موجودی نفت خام تجاری در ایالات متحده در هفته منتهی به ۱۹ ژوئن ۶.۱ میلیون بشکه کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در گزارش خود در روز چهارشنبه اعلام کرد که موجودی نفت خام تجاری در ایالات متحده، به استثنای موجودی موجود در ذخایر استراتژیک نفت، در هفته منتهی به ۱۹ ژوئن ۶.۱ میلیون بشکه کاهش یافته و به ۴۱۲.۱ میلیون بشکه رسیده است.

ورودی پالایشگاه‌های نفت خام این کشور به طور متوسط ​​۱۷.۱ میلیون بشکه در روز برای هفته مربوطه بوده است که نسبت به هفته قبل ۸۱۰۰۰ بشکه در روز کاهش یافته است. پالایشگاه‌ها با ۹۶.۱ درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کردند، در حالی که تولید بنزین به طور متوسط ​​به ۹.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

واردات نفت خام به ایالات متحده به طور متوسط ​​۵.۶ میلیون بشکه در روز بود که ۴۳۶۰۰۰ بشکه در روز بیشتر از هفته قبل است. کل موجودی نفت تجاری ۰.۵ میلیون بشکه کاهش یافت.

منبع: بریکینگ نیوز