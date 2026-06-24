باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی پورسلیمی اظهار کرد: در شرایطی که برخی شهروندان با مشکلاتی نظیر اختلال در خدمات بانکی، انجام تراکنش‌ها، استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان و سایر خدمات الکترونیکی مواجه هستند، مجرمان سایبری تلاش می‌کنند با بهره‌برداری از نگرانی مردم، اقدام به ارسال پیامک‌های جعلی، لینک‌های آلوده و انتشار اخبار نادرست در فضای مجازی کنند.

وی افزود: این افراد با عناوینی مانند «رفع مشکل حساب بانکی»، «بازیابی تراکنش ناموفق»، «دریافت وجه برگشتی»، «فعال‌سازی مجدد کارت» و «به‌روزرسانی اطلاعات بانکی» شهروندان را به صفحات جعلی هدایت کرده و اطلاعات بانکی آنان را سرقت می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان تأکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند که هیچ بانک یا نهاد رسمی از طریق پیامک، تماس تلفنی یا شبکه‌های اجتماعی درخواست رمز پویا، رمز عبور، کد تأیید یا اطلاعات کامل کارت بانکی را از مشتریان مطالبه نمی‌کند و هرگونه درخواست در این زمینه مشکوک و قابل بررسی است.

پورسلیمی از شهروندان خواست اخبار مربوط به اختلالات بانکی را صرفاً از طریق رسانه‌های رسمی و اطلاعیه‌های معتبر دنبال کنند و از کلیک بر روی لینک‌های ناشناس، نصب نرم‌افزار‌های نامعتبر و ورود اطلاعات بانکی در صفحات مشکوک خودداری نمایند.

وی خاطرنشان کرد: هوشیاری شهروندان در این شرایط، مهم‌ترین سد در برابر کلاهبرداران سایبری است و بی‌توجهی به پیام‌ها و لینک‌های مشکوک می‌تواند از بروز خسارت‌های مالی و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی جلوگیری کند.

منبع: دادگستری خوزستان