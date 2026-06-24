وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل‌آویو قصد پایان اشغالگری در لبنان را ندارد و آمریکا نیز تاکنون چنین درخواستی مطرح نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آمریکا هیچ درخواستی برای خروج نظامیان اشغالگر اسرائیلی از جنوب لبنان مطرح نکرده است.

کاتس در جریان نشست سران صهیونیست در تل‌آویو گفت: «ما اعلام کرده‌ایم که در هر صورت عقب‌نشینی نخواهیم کرد و تاکنون درخواستی از آمریکا برای خروج اسرائیل از لبنان مطرح نشده است». 

مقامات صهیونیست، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم و یسرائیل کاتس پیش از این نیز بار‌ها گفته‌اند که نیرو‌های خود را از جنوب لبنان خارج نخواهند کرد و قصدی برای پایان دادن به اشغالگری ندارند.

این بار اظهاراتی از این دست در حالی مطرح می‌شود که مقامات دولت لبنان به همراه تعدادی از سران رژیم در واشنگتن مشغول گفت‌و‌گو هستند. 

پیش از این، رسانه‌ها گزارش داده بودند که آمریکا پیشنهادی ارائه کرده که بر اساس آن، نیرو‌های اسرائیلی باید از برخی سرزمین‌های جنوب لبنان خارج شده و آن را به ارتش لبنان تحویل دهند.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت لبنان ، ارتش صهیونیستی ، یسرائیل کاتس
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