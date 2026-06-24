باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - خوزستان سال‌هاست که به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولیدات کشاورزی کشور شناخته می‌شود. استانی که با برخورداری از منابع گسترده آب، خاک حاصلخیز، تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های بی‌نظیر تولیدی، سهم مهمی در تأمین امنیت غذایی ایران دارد. با این حال، واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی استان همچنان بر پایه الگو‌های سنتی استوار است؛ الگو‌هایی که در شرایط امروز، نه تنها پاسخگوی نیاز‌های رو به رشد جامعه نیستند، بلکه بهره‌وری پایین، مصرف بالای منابع و محدودیت‌های اقتصادی را نیز به همراه دارند.

در چنین شرایطی، رویکرد جدید سازمان جهاد کشاورزی خوزستان برای حرکت به سمت کشاورزی هوشمند، توسعه شهرک‌های تخصصی کشاورزی و جذب سرمایه‌گذاران بزرگ، می‌تواند نقطه عطفی در آینده این بخش راهبردی باشد. آنچه در نشست تخصصی بررسی زیرساخت‌های شهرک‌های بخش کشاورزی مطرح شد، صرفاً یک برنامه عمرانی یا توسعه‌ای نیست؛ بلکه ترسیم نقشه راهی برای تغییر پارادایم تولید در بزرگ‌ترین قطب کشاورزی کشور است.

امروز کشاورزی مدرن در جهان دیگر صرفاً به تولید محصول محدود نمی‌شود. زنجیره ارزش، صنایع تبدیلی، بسته‌بندی، فرآوری، صادرات و فناوری‌های نوین بخش جدایی‌ناپذیر تولید محسوب می‌شوند.

به همین دلیل تأکید رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد شهرک‌های تخصصی، اقدامی فراتر از توسعه فیزیکی اراضی کشاورزی است. این رویکرد به دنبال آن است که ارزش افزوده تولیدات در داخل استان باقی بماند و فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان ایجاد شود.

یکی از مهم‌ترین محور‌های مطرح شده در این نشست، موضوع ذخیره و رزرو اراضی برای جذب سرمایه‌گذاران کلان بود. تجربه کشور‌های موفق در حوزه کشاورزی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌ها و زمین‌های مناسب از پیش آماده شده باشند. در واقع سرمایه‌گذار بیش از هر چیز به دنبال اطمینان از وجود زیرساخت، امنیت سرمایه و امکان توسعه فعالیت اقتصادی است. از این منظر، سیاست ذخیره اراضی را می‌توان اقدامی آینده‌نگرانه برای جذب سرمایه‌های ملی و حتی فراملی دانست.

از سوی دیگر، هدف‌گذاری برای ایجاد دو تا سه شهرک تخصصی کشاورزی در هر شهرستان خوزستان، نشان‌دهنده نگاه متوازن به توسعه است. تمرکز امکانات تولیدی در چند منطقه محدود، همواره یکی از چالش‌های توسعه منطقه‌ای بوده است. توزیع عادلانه زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه رشد اقتصادی شهرستان‌های کمتر برخوردار، کاهش مهاجرت روستایی و افزایش فرصت‌های اشتغال را فراهم کند.

موضوع دیگری که اهمیت ویژه‌ای دارد، مسئله بهره‌وری آب است. خوزستان اگرچه از منابع آبی قابل توجهی برخوردار است، اما تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های متناوب و افزایش نیاز‌های مصرفی، ضرورت استفاده بهینه از آب را بیش از گذشته نمایان کرده است. گذار از کشاورزی سنتی به سیستم‌های کنترل‌شده و هوشمند، نه تنها مصرف آب را کاهش می‌دهد بلکه امکان افزایش تولید در واحد سطح را نیز فراهم می‌کند. این همان مسیری است که بسیاری از کشور‌های پیشرو در حوزه کشاورزی طی کرده‌اند.

اشاره به مگاپروژه ۶۲۰۰ هکتاری آبزی‌پروری نیز نمونه‌ای از ظرفیت‌های مغفول مانده استان است. پروژه‌هایی از این دست نشان می‌دهند که خوزستان می‌تواند به آزمایشگاه ملی توسعه کشاورزی صنعتی و دانش‌بنیان تبدیل شود. موفقیت چنین طرح‌هایی علاوه بر تأمین نیاز داخلی، می‌تواند جایگاه استان را در بازار‌های صادراتی منطقه نیز ارتقا دهد.

با این حال، تحقق این اهداف نیازمند چند پیش‌شرط اساسی است؛ تسهیل فرآیند‌های اداری، تأمین زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، حمایت نظام بانکی از سرمایه‌گذاران، توسعه آموزش‌های تخصصی و استفاده از فناوری‌های نوین. بدون این الزامات، حتی بهترین برنامه‌های توسعه‌ای نیز ممکن است با کندی مواجه شوند.

امروز کشاورزی خوزستان در یک نقطه تصمیم‌گیری تاریخی قرار دارد. ادامه مسیر سنتی، به معنای از دست رفتن بخشی از مزیت‌های رقابتی استان خواهد بود؛ اما حرکت به سمت سرمایه‌گذاری، کشاورزی هوشمند و توسعه شهرک‌های تخصصی می‌تواند خوزستان را به الگویی ملی در حوزه تولید پایدار و امنیت غذایی تبدیل کند. آنچه در این مسیر اهمیت دارد، تداوم برنامه‌ریزی، جذب سرمایه و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی است؛ مسیری که در نهایت نه تنها به رشد اقتصادی استان، بلکه به تقویت امنیت غذایی کشور نیز منجر خواهد شد.