رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان از تحقق بیش از ۱۵۰۰ فقره مصالحه در پرونده‌های قضایی سراسر استان از آغاز ماه محرم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی ، اظهار کرد: امروز فرهنگ گذشت و صلح‌محوری در سطح استان بیش از پیش تقویت شده و از حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی کاسته شده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اجرای موفق پویش ملی «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» در این استان، اظهار کرد: این پویش از تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور و با هدف ترویج فرهنگ صلح، سازش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات، در خوزستان آغاز شده است. 

امانت بهبهانی عنوان داشت: از آعاز این پویش، ۱۵۰۴ فقره مصالحه در سطح استان به ثبت رسیده است که این دستاورد، نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم از رویکرد صلح‌محور و کاهش مراجعه به محاکم قضایی است و می‌تواند به تحکیم روابط اجتماعی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: در این مسیر، همراهی طرفین پرونده‌ها و نقش‌آفرینی ظرفیت‌های مردمی و دینی در حل اختلافات بسیار اثرگذار بوده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه خوزستان همواره مهد صلح، همدلی و عشق به امام حسین (ع) است، از همه اقشار مردم، معتمدین، بزرگان و فعالان اجتماعی دعوت کرد تا در تداوم این پویش ملی مشارکت فعال داشته باشند و در تقویت فرهنگ گذشت و سازش، سهیم شوند.

منبع: دادگستری خوزستان

برچسب ها: صلح و سازش ، خوزستان
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