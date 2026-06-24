فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری سارقان سرقت مسلحانه جاده‌ای طلافروشان کیفی در شهرستان شوش خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت: در پی وقوع سرقت مسلحانه جاده‌ای طلاجات از طلافروشان کیفی در اردیبهشت‌ماه سال جاری در شهرستان شوش، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، سارق اصلی را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند. 

فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به دستگیری ۳مالخر مرتبط با این پرونده تصریح کرد: در بازرسی از منزل متهم تعداد ۳۰۰ عدد فشنگ جنگی کلت، مقدار نیم کیلوگرم از طلاجات مسروقه و خودرویی که در سرقت‌ها به کار گرفته بود کشف شد.

سردار میرفیضی ادامه داد: در تحقیقات تکمیلی سارق دستگیر شده اعتراف کرد که این سرقت با همدستی یکی از سارقان سابقه‌دار استان‌های همجوار بوده که بلافاصله با اخذ نیابت قضائی، همدست او در استان همجوار دستگیر و مقدار یک کیلو و ۸۰۰ گرم طلای مسروقه و تعداد ۱۹ سکه بهار آزادی در مخفیگاهش کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تعداد ۵ جلد سند ملکی که از طریق فروش اموال مسروقه خریداری شده بود شناسایی و توقیف گردید.

فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: تلاش برای دستگیری سایر مرتبطین این پرونده با جدیت ادامه دارد و نتایج آتی متعاقباً به اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع: پلیس خوزستان

برچسب ها: پلیس ، خوزستان
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