باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد وجگانی متخصص ایمونولوژی و‌ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی ها نشان می دهد که مولفه هایی مانند آموزه های معنوی بر سلامت بدن به خصوص سلامت روحی و روانی تاثیر مثبتی دارد و باعث کاهش استرس در افراد خواهد شد.

به گفته وی، عوامل معنوی سبب بروز آرامش شده و سبب رفع اختلالات روانی و روحی در افراد خواهد شد. عوامل معنوی بر ترشح هورمون استرس تاثیر دارد و باعث کاهش اضطراب خواهد شد.

وجگانی تاکید کرد: مولفه های معنوی مانند دعا و مناجات سبب تقویت سیستم ایمنی و سلامت روحی و جسمی افراد خواهد شد.

وی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که استرس باعث بروز بسیاری از بیماری های غیر واگیر در بین افراد خواهد شد.. به طور کلی دعا و مناجات و عزاداری اهل بیت سبب تقویت سیستم ایمنی و ایجاد آرامش روحی و جسمی در بین افراد خواهد شد.