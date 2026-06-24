همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت ابوالفضل العباس (ع)، شهر ازنا غرق در عزا و اندوه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عاشقان و دلدادگان اهل بیت (ع) با حضور در آیین‌های عزاداری، یاد و خاطره علمدار وفادار کربلا را گرامی داشتند.

دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی با نوای مرثیه‌سرایی در خیابان‌های شهر به حرکت درآمدند و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) در سوگ سقای تشنه‌لب دشت کربلا اشک ماتم ریختند. فضای معنوی حاکم بر مراسم، جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم مؤمن ازنا به حضرت ابوالفضل العباس (ع) و نهضت عاشورا را به نمایش گذاشت.

در این ویدئو، گوشه‌ای از حال و هوای عزاداری مردم ازنا در شب و روز تاسوعای حسینی را مشاهده می‌کنید.