\n\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0642\u0637\u0631\u06cc \u0627\u0644\u0639\u0631\u0628\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f: \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0628\u0631\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u0648 \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc\u060c \u062c\u0646\u06af\u0646\u062f\u0647 F-15 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u0633\u0627\u0642\u0637 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0628\u06cc\u0647 \u0641\u06cc\u0644\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0644\u0645\u06cc\u200c\u060c \u062a\u062e\u06cc\u0644\u06cc \u0648 \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f\u0627\u062a \u0641\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0