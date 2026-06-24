باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شگفتی رسانه‌های دنیا از قدرت تسلیحاتی و فناوری نظامی ایران! + فیلم

پنتاگون ادعای شبکه قطری العربی مبنی بر سرنگونی اف‑۱۵ آمریکا توسط ایران را کاملاً تکذیب کرد و آن را تبلیغات ساختگی و تصاویر جعلی خواند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه قطری العربی گزارش داد: ایران با استقاده از برترین تکنولوژی و فناوری، جنگنده F-15 آمریکایی را ساقط کرده؛ این شبیه فیلم‌های علمی‌، تخیلی و موجودات فضایی است.

 

 
مطالب مرتبط
شگفتی رسانه‌های دنیا از قدرت تسلیحاتی و فناوری نظامی ایران! + فیلم
young journalists club

تاکید وزیر امورخارجه بر حق غنی سازی ایران + فیلم

شگفتی رسانه‌های دنیا از قدرت تسلیحاتی و فناوری نظامی ایران! + فیلم
young journalists club

بازی آمریکایی‌ها با واژگان/ «تغییر رژیم» یا «تغییر ماهیت» مسئله واقعا این است؟!

شگفتی رسانه‌های دنیا از قدرت تسلیحاتی و فناوری نظامی ایران! + فیلم
young journalists club

در دور سوم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا چه گذشت؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر ویرانه های ناشی از وقوع زلزله شدید در ونزوئلا + فیلم
۱۴۱۶

تصاویر ویرانه های ناشی از وقوع زلزله شدید در ونزوئلا + فیلم

۰۴ . تير . ۱۴۰۵
مشاور پنتاگون از پایان هژمونی آمریکا در منطقه و تثبیت قدرت منطقه‌ای ایران می‌گوید! + فیلم
۹۵۵

مشاور پنتاگون از پایان هژمونی آمریکا در منطقه و تثبیت قدرت منطقه‌ای ایران می‌گوید! + فیلم

۰۴ . تير . ۱۴۰۵
ایران برنده میز مذاکره؛ آمریکا عقب‌نشست + فیلم
۷۷۴

ایران برنده میز مذاکره؛ آمریکا عقب‌نشست + فیلم

۰۴ . تير . ۱۴۰۵
رسوا شدن چهره ضدمیهنی پهلوی و رسانه‌های ضدایرانی از زبان دکتر سهیمی + فیلم
۶۷۵

رسوا شدن چهره ضدمیهنی پهلوی و رسانه‌های ضدایرانی از زبان دکتر سهیمی + فیلم

۰۴ . تير . ۱۴۰۵
علائم کم آبی در کودکان + فیلم
۶۲۴

علائم کم آبی در کودکان + فیلم

۰۴ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha