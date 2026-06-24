فرانسه برای نخستین بار یک مورد ابتلا به ویروس ابولا را در فردی بازگشته از آفریقا تأیید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت فرانسه اعلام کرد که نخستین مورد ابتلا به ویروس ابولا در این کشور تأیید شده است.

گفته شده فرد مبتلا یک پزشک بوده که پس از انجام مأموریت در جمهوری دموکراتیک کنگو به فرانسه بازگشته بود.

این بیمار به یک مرکز تخصصی منتقل شده و وضعیت او پایدار گزارش شده است.

در حال حاضر، مقامات فرانسه در حال ردیابی افرادی هستند که با بیمار در تماس بوده‌اند و این افراد باید ۲۱ روز در قرنطینه خانگی بمانند. وزارت بهداشت فرانسه می‌گوید که خطر برای عموم مردم اروپا پایین است.

کانون اصلی شیوع بیماری در استان ایتوری در شمال‌شرق جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد؛ جایی که مقامات در تلاش برای مهار گسترش ویروس هستند.

بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت کنگو تاکنون ۱۰۴۸ مورد تأیید شده و ۲۶۷ مرگ ثبت شده است و ۱۱۲ نفر نیز بهبود یافته‌اند. کشور اوگاندا در همسایگی کنگو نیز ۲۰ مورد ابتلا و دو مورد مرگ گزارش کرده است.

منبع: گاردین