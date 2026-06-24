وزیر نفت گفت: براساس بعضی از تفاهم‌ها که با طرف آمریکایی درباره تحریم‌ها داشته‌ایم، مسیر خود را ادامه می‌دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت که برای شرکت در یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی گروه بریکس به هند سفر کرده است گفت:همان‌طور که می‌دانید، ایران و هند قرن‌هاست که روابط تاریخی بلندمدتی با یکدیگر داشته‌اند. من اکنون برای شرکت در نشست وزیران انرژی کشور‌های عضو گروه بریکس در اینجا حضور دارم و در دیدار‌های دوجانبه و در نشست اصلی با وزیران انرژی اعضای گروه بریکس گفت‌و‌گو خواهم کرد.

وی افزود: پس از پایان این نشست‌ها، می‌توانم درباره مسائل مطرح‌شده از جمله تحریم‌ها توضیحات بیشتری ارائه کنم. همان‌طور که آگاه هستید، ما برای مدت ۶۰ روز از تحریم‌ها معاف شده‌ایم و بر اساس بعضی از تفاهم‌ها که با طرف آمریکایی درباره تحریم‌ها داشته‌ایم، مسیر خود را ادامه می‌دهیم. اکنون برای همه روابط خود با هند به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی این کشور آماده هستیم.

برچسب ها: وزیر نفت ، گروه بریکس
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