ایتالیا از اظهارات مارک روته در مورد استفاده نیرو‌های آمریکایی از پایگاه‌های ایتالیا در طول جنگ ایران انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ایتالیا روز چهارشنبه از اظهارات مارک روته، دبیرکل ناتو در مورد موضوع حساس سیاسی استفاده نیرو‌های آمریکایی از پایگاه‌های ایتالیا در طول جنگ ایران انتقاد کرد.

روته در پاسخ به انتقاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از متحدان ناتو به دلیل عدم حمایت از ایالات متحده، به فاکس نیوز گفت که اروپا در واقع «سکوی قدرت‌نمایی برای ایالات متحده» است.

روته پیش از دیدار احتمالی با ترامپ به این شبکه گفت: «پانصد هواپیمای آمریکایی از پایگاه‌های آمریکا در ایتالیا برای پشتیبانی از (عملیات) خشم حماسی به پرواز درآمدند؛ بنابراین این یک عملیات عظیم است.»

او گفت که در طول این درگیری بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ سورتی پرواز توسط هواپیما‌های آمریکایی از پایگاه‌های اروپایی انجام شده است.

وزارت دفاع ایتالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که سخنان روته «با ایجاد ابهام در نوع پرواز‌های مجاز، پیامی کاملاً گمراه‌کننده» ارائه می‌دهد.

این وزارتخانه اعلام کرد که ایتالیا فقط پرواز‌های «فنی و لجستیکی و غیرجنبشی» ایالات متحده را در طول عملیات تحت توافق‌های موجود با ایالات متحده مجاز دانسته است.

در این بیانیه آمده است: «در مواردی که درخواستی مطرح می‌شد که خارج از این محدوده بود، همانطور که همه می‌دانند، ایتالیا مجوزی صادر نمی‌کرد.»

مجوز هر گونه استفاده از پایگاه‌ها برای مأموریت‌های جنگی باید از سوی دولت صادر شود که به نوبه خود نیاز به تأیید پارلمان دارد.

ترامپ و جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا در ماه‌های اخیر پس از انتقاد رئیس جمهور آمریکا از ایتالیا به دلیل عدم کمک به جنگ آمریکا علیه ایران، به طور علنی با هم مشاجره داشته‌اند.

او گفت که ملونی «در ایتالیا عملکرد ضعیفی» دارد و اظهار داشت که این موضوع به امتناع او از اجازه دادن به ایالات متحده برای استفاده از «باند‌های فرود یا باند‌های فرودگاه» ایتالیا در جریان درگیری با ایران مرتبط است.

ترامپ همچنین شکایت دیرینه خود مبنی بر اینکه ایالات متحده هزینه‌های زیادی را برای محافظت از «به اصطلاح» متحدان ناتو صرف می‌کند، دوباره مطرح کرد و گفت واشنگتن صد‌ها میلیارد دلار برای دفاع از ایتالیا و دیگران کمک می‌کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: ناتو ، جنگ رمضان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۱ ۰۴ تير ۱۴۰۵
اینبار در صورت وقوع جنگ مجدد باید این پایگاه‌ها در خاک ایتالیا مورد حمله موشکی قرار گیرند
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۰۴ تير ۱۴۰۵
و پایگاه ها در رومانی.
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