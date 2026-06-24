آمپولهای لاغری (مانند اسپارتینا) در واقع داروهایی شبیهساز هورمونهای طبیعی روده هستند که با کاهش اشتها و کند کردن روند تخلیه معده، به کاهش وزن افراد کمک میکنند. این قلمهای تزریقی، بهویژه گروه دارویی معروف به آگونیستهای گیرنده GLP-1 و GIP (که نام علمی همان هورمونهای پیامرسان سیری در بدن هستند)، با تأثیر گذاشتن مستقیم بر مرکز کنترل اشتها در مغز، احساس سیری طولانیمدت را برای فرد ایجاد میکنند.
استفاده از این داروها باید حتماً تحت نظارت مستقیم پزشک، متناسب با شاخص توده بدنی (BMI)استاندارد هر شخص و حتماً همراه با یک رژیم غذایی کمکالری و افزایش فعالیت بدنی (ورزش منظم)باشد. این قلمها هرگز نباید برای لاغریهای موضعی و اهداف صرفاً زیبایی مصرف شوند.
آمپولهای لاغری با شبیهسازی عملکرد هورمونهای طبیعی بدن، سرعت حرکت غذا در دستگاه گوارش را کاهش میدهند و به مغز پیام سیری میرسند. در نتیجه، غذا برای مدت طولانیتری درون معده شما باقی میماند. این ماندگاری طولانی، باعث ارسال پیامهای مداوم سیری به مغز میشود. وقتی مغز پیام سیری دریافت کند، میل شما به خوردن غذا و بهخصوص ریزهخواری در طول روز بهشدت کم میشود.
آمپولهای لاغری موجود در بازار ایران شامل نمونههای تولید داخلی با دسترسی آسان و نمونههای خارجی وارداتی هستند:
|
نام تجاری قلم
|
ماده موثره ژنریک
|
کشور سازنده
|
دفعات تزریق
|
وضعیت تأییدیه جهانی کاهش وزن
|
وضعیت دسترسی در ایران
|
اسپارتینا
|
تیرزپاتاید
|
ایران
|
هفتگی
|
تأییدیه ژنریک بر اساس تیرزپاتاید
|
بالا
|
زیکورپا
|
تیرزپاتاید
|
ایران
|
هفتگی
|
تأییدیه ژنریک بر اساس تیرزپاتاید
|
متوسط
|
ساکسندا
|
لیراگلوتاید
|
دانمارک
|
روزانه
|
تأیید شده توسط FDA
|
بسیار پایین و گران
|
اوزمپیک
|
سماگلوتاید
|
دانمارک
|
هفتگی
|
تأیید شده برای دیابت نوع ۲
|
بسیار پایین و قاچاق
|
مانجارو
|
تیرزپاتاید
|
آمریکا
|
هفتگی
|
تأیید شده توسط FDA
|
بسیار نایاب و گران
قلمهای تزریقی کاهش وزن فقط برای افرادی با شاخص توده بدنی بالا (نسبت وزن به قد) و تحت شرایط خاص پزشکی مجاز هستند. پزشکان این داروها را معمولاً برای افراد زیر تجویز میکنند:
هشدار مهم: استفاده از داروهایی نظیر اسپارتینا و زیکورپا برای افرادی که صرفاً مایل به کاهش وزن جزئی جهت زیبایی هستند، از نظر علمی و پزشکی بههیچوجه تأیید شده نیست.
شایعترین عوارض آمپولهای لاغری شامل اختلالات گوارشی گذرا (موقتی) از جمله تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست و دردهای شکمی است . دکتر مریم حسینی، داروساز بالینی ، بر اساس تجارب بالینی توضیح میدهد: در تجربه کلینیکی ما، بیمارانی که مصرف اسپارتینا را با دوزهای بسیار پایین آغاز میکنند و افزایش دوز را بهصورت تدریجی انجام میدهند، کمترین میزان حالت تهوع و عوارض گوارشی را گزارش کردهاند.
پژوهشهای جدید نیز اهمیت حیاتی سبک زندگی سالم را در کنار مصرف این داروها تأیید میکنند. بر اساس یک مطالعه بالینی معتبر منتشر شده است، بررسی بیمارانی که از داروی تیرزپاتاید (ماده موثره اسپارتینا و زیکورپا) استفاده میکردند نشان داد که اثربخشی این دارو بهشدت وابسته به کیفیت تغذیه است .
نتایج این تحقیق بالینی که پس از یک دوره سهماهه منتشر شد، ثابت کرد بیمارانی که مصرف این دارو را با یک الگوی تغذیهای سالم (مانند رژیم مدیترانهای) ترکیب کردند، نه تنها کاهش وزن، افت شاخص توده بدنی (BMI) و کاهش سایز دور کمر بسیار چشمگیرتری را تجربه کردند، بلکه بهبود قابلتوجهی در پروفایل قند خون)وضعیت کلی قند در آزمایشها(، کاهش مقاومت به انسولین و افت تریگلیسیرید (چربی خون) داشتند.
این مطالعه علمی جدید مهر تأییدی بر این واقعیت است که آمپولهای لاغری معجزه مستقل نیستند و بهعنوان یک تسهیلکننده و سرعتبخش قدرتمند، تنها در کنار اصلاح عادات غذایی بیشترین بازدهی را به ارمغان میآورند.
استفاده از قلمهای تزریقی لاغری نیازمند رعایت دقیق بهداشت و طی کردن مراحل منظم زیر است:
۱. شستشوی دستها: پیش از شروع کار، دستهای خود را با آب و صابون کامل بشویید.
۲. بررسی قلم دارویی: تاریخ انقضا و شفافیت مایع داخل قلم را بررسی کنید (مایع باید کاملاً بیرنگ و شفاف باشد).
۳. اتصال سرسوزن: یک سرسوزن استریل و جدید را روی قلم بپیچانید و روکشهای محافظ را بردارید.
４. تنظیم دوز: دکمه چرخان انتهای قلم را 60 کلیک بچرخانید.
۵. آمادهسازی محل تزریق: ناحیه شکم (با فاصله ۵ سانتیمتر از ناف)، جلوی ران یا بازو را انتخاب کرده و با پد الکلی تمیز کنید.
۶. انجام تزریق: سوزن را با زاویه ۹۰ درجه وارد پوست کرده و دکمه را تا انتها فشار دهید.
۷. شمارش تا ۶ ثانیه: سوزن را بلافاصله خارج نکنید؛ به آرامی تا ۶ بشمارید تا دوز دارو کامل تخلیه شود.
۸. دور انداختن ایمن: سرسوزن را جدا کرده و درون یک ظرف ایمن پلاستیکی (سفتیباکس) بیندازید.
آمپولهای لاغری ابزارهایی علمی و تأیید شده برای کاهش وزن هستند، اما هرگز نباید بدون دستور پزشک مصرف شوند. تصمیمگیری در خصوص مصرف داروهایی نظیر اسپارتینا و زیکورپا مستلزم ارزیابی دقیق شرایط بالینی شما توسط پزشک متخصص غدد یا تغذیه است.
قدم بعدی چیست؟ مسیر درمان چاقی و مدیریت سلامت متابولیک، نیازمند دسترسی به اطلاعات معتبر، علمی و دقیق است. برای آشنایی کامل با جدیدترین نسل داروهای کاهش وزن و دریافت آموزشهای ضروری، میتوانید به وبسایت رسمی اسپارتینا مراجعه کنید. این پایگاه دارویی بهعنوان مرجع رسمی اطلاعات داروی تیرزپاتاید در ایران، بخشهای کاربردی زیر را برای آموزش و راهنمایی در اختیار شما قرار میدهد:
خیر، اسپارتینا انسولین نیست، بلکه دارویی است که هورمونهای طبیعی کاهش اشتها در روده را شبیهسازی میکند.
درصورتیکه پس از قطع آمپولهای لاغری رژیم غذایی سالم و ورزش مستمر رعایت نشود، احتمال بازگشت وزن بسیار بالا است.
اسپارتینا از نظر مکانیسم عملکردی بسیار پیشرفتهتر است (فعالسازی همزمان دو گیرنده)، نیاز به تزریق هفتگی دارد (برخلاف ساکسندا که روزانه است) و چون در ایران تولید میشود، دسترسی به آن مطمئنتر و قیمت آن بسیار اقتصادیتر است.
منابع