شهید سردار مهدی نعمتی، معاون اجتماعی سازمان اطلاعات فراجا سال گذشته در پی بمباران ساختمان ستاد سافا به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت نائل آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فراجا در پیامی به مناسبت سالگرد شهادت سردار مهدی نعمتی عنوان کرده است:

«گاهی خداوند بندگان برگزیده‌ای را در میان مردم قرار می‌دهد تا با اخلاق نیکو، رفتار کریمانه و روح بزرگشان، درس انسانیت و مردانگی را به دیگران بیاموزند. شهید والامقام سردار مهدی نعمتی از جمله همین مردان الهی بود؛ مردی از جنس ایمان، فروتنی و اخلاص.

آن شهید عزیز که در چهاردهم بهمن‌ماه سال ۱۳۵۷ در تهران چشم به جهان گشود، عمر پربرکت خود را در مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی سپری کرد و به عنوان معاون اجتماعی سازمان اطلاعات فراجا، همواره منشأ خیر، آرامش و امید بود.

با چهره‌ای گشاده، کلامی دلنشین، رفتاری متین و دلی سرشار از صبوری، آرامش و مهر، در دل همکاران، دوستان و آشنایان جایگاهی ویژه داشت. معتقد، مقید، دلسوز و خوش‌بیان بود؛ نمونه‌ای روشن از اخلاق، نجابت و مردانگی. هر کس او را می‌شناخت، از بزرگواری، تواضع و صداقت او سخن می‌گفت.

شهید سردار مهدی نعمتی، آرام، صبور و سربلند بود. فروتنی در نگاهش موج می‌زد، مهربانی در کلامش جاری بود، استواری در عقیده‌اش زبانزد بود و آرامش در طوفان حوادث، از ویژگی‌های برجسته شخصیتش به شمار می‌رفت. خوش‌سیما، خوش‌بیان و دلسوز واقعی بود؛ انسانی که خدمت را نه یک وظیفه، بلکه رسالتی الهی می‌دانست.

سرانجام این مرد خدا در دوم تیرماه ۱۴۰۴، در پی بمباران ساختمان ستاد سافا، به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت نائل آمد و به جمع همرزمان شهیدش پیوست؛ پروازی سرخ که پایان زندگی زمینی او و آغاز حیاتی جاودانه در جوار رحمت الهی بود.

امروز یاد او نه تنها در دل خانواده و دوستانش، بلکه در خاطر همه آنان که از منش و رفتار نیکویش بهره‌مند شدند، زنده و ماندگار است. یادگاری ارزشمند از او، دختر گرامی‌اش است که بی‌شک به وجود پدری چنین بزرگ و شریف افتخار خواهد کرد.

شهید نعمتی، نماد مردانگی، اخلاص و خدمت صادقانه بود. روحش شاد و یادش تا همیشه در قلب‌ها ماندگار.»

برچسب ها: فراجا ، شهید
خبرهای مرتبط
جزئیات دستگیری دزد حساب بانکی سالمندان و مامور قلابی در تهران
بارش باران در محورهای شمالی کشور/ ترافیک نیمه‌سنگین صبحگاهی در معابر منتهی به تهران
سردار رادان:
تاسوعا و عاشورا فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۰۴ تير ۱۴۰۵
خدا را شکر که پاک و مطهر بودی و شهادت روزیت شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۲۵ ۰۴ تير ۱۴۰۵
روح همه شهدای عزیز شاد و یادشان گرامیباد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۳ ۰۴ تير ۱۴۰۵
شهادت هنر مردان خداست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد کوهکن
۲۲:۵۴ ۰۳ تير ۱۴۰۵
روحت شاد سردار
۱
۱۴
پاسخ دادن
خبر ممنوعیت سر دادن شعار علیه رژیم آمریکا کذب است
هلال‌احمر ایران برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کرد
تردد روان در اغلب محور‌های شمالی کشور/ مه‌گرفتگی در ارتفاعات چالوس و فیروزکوه
آزادی بیش از ۲ هزار زندانی در استان تهران با همت خیرین
از میزبانی زائرین استان زنجان در منطقه ۱۸ تا آمادگی منطقه ۸ برای خدمانی رسانی به سمنانی ها
ترافیک سنگین در محور چالوس/ احتمال موج بازگشت مسافران از عصر امروز
هوشمندسازی؛ راهبرد جدید سازمان محیط زیست برای حفاظت از حیات‌وحش
موج بازگشت مسافران از مهران تا محورهای شمالی آغاز شد
آخرین اخبار
موج بازگشت مسافران از مهران تا محورهای شمالی آغاز شد
خبر ممنوعیت سر دادن شعار علیه رژیم آمریکا کذب است
هوشمندسازی؛ راهبرد جدید سازمان محیط زیست برای حفاظت از حیات‌وحش
ترافیک سنگین در محور چالوس/ احتمال موج بازگشت مسافران از عصر امروز
هلال‌احمر ایران برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کرد
آزادی بیش از ۲ هزار زندانی در استان تهران با همت خیرین
تردد روان در اغلب محور‌های شمالی کشور/ مه‌گرفتگی در ارتفاعات چالوس و فیروزکوه
از میزبانی زائرین استان زنجان در منطقه ۱۸ تا آمادگی منطقه ۸ برای خدمانی رسانی به سمنانی ها
ثبت تردد ۶۰ هزار خودرو در آزادراه تهران - شمال
شهید مهدی نعمتی؛ مردی از جنس اخلاص، فروتنی و خدمت