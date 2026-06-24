باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه با اشاره به جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت که تحولات در آسیای غربی نشان میدهد که پایگاههای نظامی خارجی در کشورهای میزبان، بهجای تأمین امنیت میتوانند خود به هدف حملات نظامی تبدیل شوند.
او در «مجمع حقوقی بینالمللی سنپترزبورگ» گفت: «تشدید اوضاع در خاورمیانه نشان داد پایگاههای نظامی در کشورهای خارجی هیچ کمکی نمیکند و برعکس، خود به اهداف حملات تلافیجویانه تبدیل میشوند».
مدودف همچنین تاکید کرد که تاسیس پایگاههای نظامی خارجی در خاک دیگر کشورها باعث افزایش تنشهای منطقهای و بینالمللی میشود و خواستار ایجاد سازوکارهای حقوقی برای کاهش حضور نظامی خارجی شد.
به گفته او، پایگاههای نظامی غربی حاکمیت ملی کشور میزبان را تضعیف کرده و امنیت جمعی را کاهش میدهد.
مدودف پیشنهاد کرد که در آینده، سازمانهای امنیتی منطقهای جایگزین این پایگاهها شوند.
او همچنین گفت: رویدادهای اخیر مربوط به ایران و تنگه هرمز نشان داد که میان متحدان آمریکا هنگام مواجهه با جنگ، هماهنگی واقعی وجود ندارد. به گفته مدودف «وقتی پای جنگ واقعی وسط میآید، روح اتحاد ناتو خیلی سریع از بین میرود».
معاون شورای امنیت روسیه در انتها هشدار داد که افزایش تنشها خطر وقوع یک جنگ گستردهتر را بالا میبرد و گفت: ادامه این روند میتواند به تهدیدی جهانی منجر شود.
منبع: آناتولی