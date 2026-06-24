استاندار فارس با اشاره به نقش حضور مردم در دفاع ملی، برتری فرهنگ عاشورایی را عامل شکست رژیم صهیونیستی و ترامپ در تحولات اخیر دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری در همایش آیینی «نوای سوگ» که در شهر صدرا برگزار شد، اظهار کرد: واقعه عاشورا و قیام امام حسین (ع) از ابعاد مختلف قابل بحث، بررسی و تبیین است و تابلویی از زیبایی‌ها در یک سو و تابلویی از ضد ارزش‌ها در سوی دیگر به شمار می‌رود.

او افزود: این قیام توانسته در ابعاد مختلف، زشتی‌ها و زیبایی‌ها را نمایان کند؛ در بحث قیام امام حسین (ع) عمدتا به موضوعات اندوه و حزن پرداخته می‌شود که البته لازم و ضروری است، اما در کنار آن باید سایر ابعاد حادثه عاشورا نیز مورد توجه قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در فارس ادامه داد: واقعه عاشورا در ابعاد مختلف، نه تنها برای شیعیان و پیروان اهل بیت (ع)، بلکه برای همه بشریت درس‌های بسیار آموزنده‌ای دارد و مباحث اخلاقی و تربیتی فراوانی در این حادثه وجود دارد که می‌توان به آنها پرداخت.

امیری با تاکید بر اهمیت شناخت عمیق از نهضت حسینی گفت: در بحث عاشورا یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، آگاهی‌بخشی و معرفت‌افزایی است که باید به آن پرداخته شود؛ کسانی که قیام علیه امام حسین (ع) را شکل دادند، در دو دسته قرار می‌گرفتند؛ یک دسته اصحاب قدرت بودند و دسته دیگر دینداران ابوسفیانی، افرادی که دین داشتند، اما دین را به درستی نفهمیده بودند.

استاندار فارس با بیان اینکه آموزه‌های دینی باید با معیار عقلی تبیین شود، اظهار کرد: عقل در مقابل جهل قرار دارد و زمانی که دین رنگ و بوی جهل به خود بگیرد و این جهل نیز بعدی قدسی پیدا کند، «جاهل مقدس» شکل می‌گیرد؛ فردی که از هرگونه روشنگری گریزان است؛ فاجعه عاشورا را همین جهل مقدس شکل داد و کار را به جایی رساند که امام و نوه پیامبر (ص) را سر بریدند.

امیری تصریح کرد: ترویج مرام و تفکر اشعری‌گری در مقابل عقلانیت در همه دوران‌ها به بشریت آسیب زده است؛ خطر دیندار کژاندیش از بی‌دین مطلق بیشتر است، زیرا به نام دین هر کاری را توجیه می‌کند و وجدان خود را آرام می‌سازد.

استاندار فارس با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی مردم این استان گفت: در استان فارس مردمی با فرهنگ کهن و فرهنگ عاشورایی زندگی می‌کنند و امسال نیز این اعتقاد در شرایط جنگ رمضان و زمانی که کشور از سوی دشمن هدف قرار گرفت، خود را نشان داد.

امیری افزود: در دفاع ملی که شکل گرفت، همه مردم صرف‌نظر از نگاه‌های سیاسی، اختلافات را کنار گذاشتند و اگر حضور مردم نبود، سرنوشت جنگ به گونه دیگری رقم می‌خورد.

او اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر و رویداد‌های مرتبط با آن، ترامپ و رژیم صهیونیستی شکست مفتضحانه‌ای خوردند و این نتیجه همدلی مردم ایران و ریشه‌دار بودن فرهنگ عاشورایی در میان آنان است.