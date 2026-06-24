باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمیاسد با اشاره به افزایش چشمگیر سفرهای جادهای همزمان با آغاز تعطیلات و ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهار کرد: از نخستین ساعات بامداد روز اول تیرماه، هموطنان برای حضور در مراسمهای مذهبی، دیدار با خانوادهها و سفر به زادگاههای خود، تردد گستردهای را در محورهای مواصلاتی کشور آغاز کردند که بخش قابل توجهی از این سفرها به سمت استانهای شمالی کشور انجام شده است.
وی افزود: بررسیهای آماری و تحلیلهای ترافیکی پلیس راه نشان میدهد که از بامداد اول تیرماه تا ساعت ۱۷:۰۰ امروز ۳ تیرماه (بازه زمانی ۳ روزه)، حدود ۶۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه از آزادراه تهران ـ شمال به سمت استانهای شمالی تردد کردهاند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در همین بازه زمانی تنها حدود ۱۵ هزار دستگاه خودرو از این مسیر به سمت تهران بازگشتهاند که این آمار نشان میدهد در حال حاضر نزدیک به ۴۵ هزار وسیله نقلیه که از طریق آزادراه تهران ـ شمال وارد استانهای شمالی شدهاند، همچنان در این مناطق حضور دارند.
سردار کرمیاسد با بیان اینکه این آمار بیانگر حجم سنگین سفرهای انجام شده در تعطیلات جاری است، گفت: امسال یکی از پرترددترین روزهای سفر در محورهای شمالی کشور را شاهد بودیم و آزادراه تهران ـ شمال نیز به عنوان یکی از اصلیترین مسیرهای دسترسی به استانهای شمالی، بیشترین سهم را در جابهجایی مسافران به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به پیشبینی افزایش تردد در پایان تعطیلات اظهار کرد: با توجه به حجم بالای خودروهای موجود در استانهای شمالی، قطعاً روز جمعه (۵ تیرماه) و همزمان با پایان تعطیلات، شاهد موج گسترده بازگشت مسافران خواهیم بود، بخش عمده این مسافران نیز آزادراه تهران ـ شمال را به عنوان مسیر اصلی بازگشت به تهران و سایر استانهای مرکزی انتخاب خواهند کرد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست زمان بازگشت خود را مدیریت کنند و افزود: توصیه میکنیم هموطنان بازگشت از سفر را به ساعات پایانی روز موکول نکنند و با برنامهریزی مناسب و توزیع زمانی سفرها، از قرار گرفتن در ترافیکهای سنگین و طولانی جلوگیری کنند.
وی تأکید کرد: همکاری رانندگان در مدیریت زمان سفر، رعایت قوانین و پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی محورهای شمالی و افزایش ایمنی سفرهای بازگشت خواهد داشت.
منبع: پلیس راهور