در روز تاسوعای حسینی، حادثه‌ای تلخ در محور سلماس–خوی رخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلماس گفت: ساعت ۱۷:۲۲ روز چهارشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۵، گزارش برخورد یک دستگاه سمند سورن با خودروی پراید به مرکز کنترل عملیات هلال احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات قره‌تپه سلماس به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

رضایی ادامه داد: این سانحه دلخراش یک فوتی و هفت مصدوم برجای گذاشت. فرد جان‌باخته پس از انجام عملیات رهاسازی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد و مصدومان نیز پس از دریافت خدمات اولیه و اقدامات پیش‌بیمارستانی توسط نیروهای امدادی، به مراکز درمانی منتقل شدند.

جاده‌های شلوغ ایام تعطیل بار دیگر حادثه‌ای تلخ را رقم زدند؛ حادثه‌ای که در روز عزاداری سیدالشهدا(ع)، خانواده‌ای را داغدار و چندین نفر را راهی بیمارستان کرد.

برچسب ها: سانحه رانندگی ، هلال احمر
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